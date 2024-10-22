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4檔AI出頭天！外資掃貨7.34萬張 鴻海最搶手

2024/10/22 16:53

4檔AI出頭天！外資掃貨7.34萬張，鴻海最搶手（資料照）4檔AI出頭天！外資掃貨7.34萬張，鴻海最搶手（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股今（22日）雖小跌7點，不過，外資繼昨買超211億元，今再買超78.57億元，而銀彈主要集中在AI、面板與金融3族群，其中又以AI最受青睞，前10大就佔了4檔，並敲進7.34萬張，而鴻海最搶手，買進2.79萬張，居榜首，受外資力挺下，股價終場大漲2.62%，收215.5元，成交量8.77萬張。

除了大買鴻海外，緯創、廣達與欣興也在榜單上，在外資力挺下，股價紛紛飆高，其中又以欣興漲勢最亮眼，終場大漲7.92%，收163.5元，成交量7.75萬張，其次是廣達，漲3.24%，收319元，成交量4.37萬張，至於緯創亦漲2.26%，收113元，成交量4.07萬張。

外資週二買超前10大個股，依序為鴻海（2317）2萬7937張、緯創（3231）2萬667張、新光金（2888）1萬9319張、友達（2409）1萬8670張、富邦金（2881）1萬7189張、廣達（2382）1萬5896張、長榮航（2618）1萬3200張、國泰金（2882）1萬3049張、群創（3481）1萬1617張、欣興（3037）8968張。

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