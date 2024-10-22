AI逢高出貨！投信倒貨4檔強勢股 廣達、京元電砍進前2大

投信倒貨4檔AI股，廣達、京元電最慘，居賣超前2大（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股今在台積電（2330）熄火下跌，指數一度跌273點，不過，鴻海（2317）等AI股則逆勢走揚，投信趁機出貨4檔AI股，其中又以廣達（2382）和京元電（2449）最慘，居賣超前2大，而華通（2313）與日月光投控（3711）也進榜，雖然投信倒貨AI股，但賣超力道不強，股價並未受賣超影響，終場全面走揚。

如廣達今雖遭投信賣出1861張，居賣超王，但股價則逆勢收漲3.24%，收319元，成交量4.37萬張；而賣超第2大京元電，雖賣1581張，股價也強勢收高，終場漲3.82%，收136元，成交量3.99萬張，至於華通亦遭賣1175張，居第4大，然股價依舊收紅，終場漲1.68%，收66.5元，成交量3.19萬張，另1檔亦被砍進榜單的日月光投控雖居賣超第8大，倒貨919張，股價亦逆揚，終場漲1.55%，收164元，成交額1.36萬張。

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至於投信今賣超前10大個股，尚有統一證（2855）1389張，位居第3大；而第5至7名，依序為遠東新（1402）1035張、大亞（1609）983張、華新（1605）968張，第9與10名，分別為正新（2105）609張與愛山林（2540）559張。

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