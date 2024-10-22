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名師解盤》容逸燊：成交量續縮 指數高檔震盪整理

2024/10/22 16:14

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊 

加權指數今天開低走高，只下跌7點，但台積電法說會過後成交量續縮，不到4000億元，市場都在觀望即將到來的美國總統大選，目前看來川普聲勢稍微領先，不過沒有到選前，鹿死誰手還無法得知，道瓊指數持續上漲，選前一個月上漲有利於執政黨選情，亞股部分，日股也進入拉回修正，連帶影響到台北股市今天在23000點進入高檔震盪，未來若持續量縮，不到4500億元的話，指數比較有可能在23000~24000點中間來回整理。

今天早盤權值股有下殺壓力，來自於今早福建軍演，中午過後才表現不錯，因此呈現開低走高，仍是震盪整理格局。而歷史數據，美國大選影響股市頂多短線，後續仍要依明年1月執政黨上任後的政策而定，11月選完股市也許會震盪幾天，直到明年1月都是執政空窗期，股市震盪整理之下，逢低可以進場，高檔股票最近開始有些震盪，包含CPO、機器人族群都有些獲利下車的賣壓，因為第3季季報即將公布，若公司實際獲利沒繳出成績單，或是比預期還要差的話，很可能在季報公佈出來後，遭受法人賣壓，建議目前持股有「右上角股票」，最好先部分減碼觀望，轉進低基期股票。

債券部分，10年債利率已經來到4.2%近期新高，上一次公布的CPI，是再創新低剩2.4%，現在10年期公債利率水準已經逼近CPI 3%左右水準，降息之前，債券的買盤都去做個投機操作，現在資金在華爾街來說，都在做川普交易，所以看到美元上漲、黃金上漲，比特幣也創新高，這個都讓市場上面資金，往川普相關的股票或概念股去走，我認為市場既然已經在預期川普當選情境，未來一但川普上任，反而比較不會有太大變動，甚至這10多天民主黨會不會再有推出殺手鐧，都值得觀望，債券長期有和股市對沖效益，股市若有利空拉回，債券反而有保護對沖作用，所以目前債券利率，已經回到值得長期投資的位子，也可以做中長線布局。

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