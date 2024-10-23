特斯拉Cybercab宣傳涉侵權 遭《銀翼殺手2049》製片商怒控

愛爾康娛樂對特斯拉和華納兄弟探索提起訴訟。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕影視公司愛爾康娛樂（Alcon Entertainment）對特斯拉和華納兄弟探索提起訴訟，指控他們使用電影《銀翼殺手2049》相關影像來宣傳特斯拉的新無人自動駕駛計程車Cybercab，而他們明明已經拒絕畫面被用去幫特斯拉宣傳。

根據《路透》報導，《銀翼殺手2049》的製片商愛爾康娛樂21日在加州提起聯邦訴訟，指控該片發行公司華納兄弟探索、電動車大廠特斯拉違反版權法規，利用他們的作品做虛假背書，向外界暗示他們和特斯拉之間有關係。

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愛爾康娛樂表示，華納兄弟探索公司先前代特斯拉要求，想在10月10日特斯拉無人計程車發表會線上直播時使用《銀翼殺手2049》裡的場景，而他們當時已經拒絕了這個要求。特斯拉後來在發表會上遂用了AI生成的相似場景畫面。

「任何謹慎的品牌在考慮和特斯拉建立合作夥伴關係時，都必須考慮到馬斯克高調、極度政治化、反覆無常和獨斷霸道的行為，有時還可能演變成仇恨言論。」愛爾康娛樂在訴狀裡寫道。

愛爾康娛樂雖未說明具體損失，但稱公司為打造《銀翼殺手2049》品牌投入了數億美元，並表示「此次侵權行為的財務規模相當龐大」。

特斯拉和華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）都沒有立即回應媒體的置評請求。

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