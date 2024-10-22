郭智輝稱四接無替代方案 卓榮泰：現階段努力環評

立法院院會，行政院長卓榮泰（左）環境部長彭啟明（右）備詢。（記者王藝菘攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕台電提出基隆協和電廠更新改建計畫，並設置天然氣接收站，民眾黨立委黃珊珊今針對經濟部長郭智輝日前稱該計畫「完全沒有替代方案」質詢行政院長卓榮泰及環境部長彭啟明，卓榮泰坦承，若環評萬一沒過，目前沒有想到任何替代方案，協和電廠未來就無法發電，現仍在努力通過環評。

基隆協和火力發電廠機組老舊，除以除役1、2號機外，3、4號機也預計將停用，台電估計將出現470萬瓩電力缺口，規劃於廠址改建天然氣發電機組，並建第4座天然氣接收站（即四接）在旁，目前環評尚未通過，3、4號機轉為緊急備用，黃珊珊今問及台電有兩套說法，究竟是否確定除役，也獲彭證實會依計畫除役，目前只當緊急備用使用，有管制使用時數。

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對此，黃珊珊質疑，協和電廠燃料是重油，每發一度電就會賠4.5元，去年發電總量達24.2億度，已虧損上百億元，未來還要虧損多久？此外，她指出，四接至今仍未通過環評，但郭智輝5月上任隨即向媒體放話「四接一定要推動」、「完全沒有替代方案」。黃珊珊並引用彭啟明所言「環境部不是經濟部環保署」表示，還在環評的案子，經濟部可以隨意說沒有替代方案嗎？環境部只能買單嗎？

對此，卓榮泰強調，環境部一定會做好環境保護評鑑的責任，政府向來重視環評過程，至於黃珊珊追問「萬一環評沒有通過」，他坦言，未來協和電廠就無法發電，目前沒有想到任何替代方案，現在還在努力環評過程。

另，針對金融創新在國內金融業並不受青睞，黃珊珊也說要幫金管會向政院請命，是不是可以有第五支箭，比照四大百億基金，促成國內金融科技的獨角獸？卓榮泰回應，當然希望國內金融更開放、更國際、更自由，創新是其中必要條件，若有周延的計畫、財政能力也可負擔，當然樂見「五箭齊發」。

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