建國啤酒廠都計變更案今附帶條件通過

內政部都市計畫委員今通過建國啤酒廠都計變更案，在落實「無減損、無增建」的前提下，通過的附帶條件為臺北科技大學應向內政部、教育部以及台北市政府分年提報文資修復利用情形。（資料照，記者叢昌瑾攝）

〔記者徐義平／台北報導〕內政部都市計畫委員今通過建國啤酒廠都計變更案，在落實「無減損、無增建」的前提下，通過的附帶條件為臺北科技大學應向內政部、教育部以及台北市政府分年提報文資修復利用情形。

國土署指出，會議中針對歷次會議、以及監察院所提的各項意見進行審視，其中如何落實文化資產活化與保存的具體作為，以及臺酒公司、北科大的合作機制，甚至公民團體意見、鄰里開放空間實質效益等多方面均充分討論。

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在北科大落實「無減損、無增建」及逐年編列預算投入修復的承諾下，內政部都委會原則支持該都計變更案中的文資修復落實及公有土地改善地區開放空間等效益。

此外，為確保北科大確實有配合廠區活化保存、設施防減災因應之執行能力，以及未來園區合作營運之整體效益，國土署指出，該都計變更案的附帶決議則是北科大應分年向內政部、教育部及臺北市政府說明，並進一步分期、分區、分年編列預算執行，倘若沒有依照原訂期程及相關法令辦理，便會納入下次臺北市政府辦理通盤檢討時進一步調整變更。

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