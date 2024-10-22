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華南永昌證權證交易虧損案判決 前總經理陳錦峰等3人應賠償1億元

2024/10/22 15:25

華南永昌證券2020年3月時因為權證交易避險不及，最後導致鉅額虧損。（資料照）華南永昌證券2020年3月時因為權證交易避險不及，最後導致鉅額虧損。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華南金控旗下華南永昌證券在2020年3月時，因為權證交易避險不及，最後導致鉅額虧損，事後華南永昌證券請求損害賠償，全案纏訟4年多，智慧財產及商業法院近期民事判決出爐，被告的3名華南永昌證券前主管陳錦峰、張志營及陳沛，應給付華南永昌證券1億元，引起金融圈熱議。

判決書指出，陳錦峰當時擔任華南永昌總經理，張志營為金商部資深協理，陳沛則是金商部業務協理，3人均負責華南永昌證券的權證交易與避險操作。但卻未依照公司規定的風險管理政策和注意事項，進行避險動作。

法院認為，當2020年3月爆發全球股災後，張志營或陳沛均未依風險管理政策規定，採取將部位平倉或完全避險的措施，陳錦峰也沒有督促張志營、陳沛依規定辦理。

華南永昌證券主張，因3名被告未及時採取避險措施，而後買入選擇權，最終導致鉅額虧損，因此請求3名被告連帶賠償1億元本息。

根據當時媒體報導，此事造成華南永昌證券鉅額虧損，2020年3月稅後虧損就高達47.59億元新台幣，連累母公司華南金控整體獲利，使華南金控2020年3月的稅後虧損來到35.99億元新台幣。

判決書指出，法院認定，陳錦峰、張志營以及陳沛3名被告，在進行權證交易與避險操作時，應遵守華南永昌證券制定的風險管理規範和注意事項，進行避險並妥善控管市場風險，但3名被告未能盡善良管理人應盡之義務而有過失，因此應負賠償之責。

法院因此判決陳錦峰、張志營以及陳沛3名被告，應給付原告華南永昌證券1億元新台幣，不過全案仍可上訴。

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