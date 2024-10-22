第二季房地合一稅218億 平均每件售屋獲利高達728萬元

第二季房地合一稅稅收各稅率級距中以適用自用稅率10%獲利最豐，推估平均每件售屋獲利金額高達728萬元。 （記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕第二季房地合一稅稅收金額約218.78億元，各稅率級距中以適用自用稅率10%獲利最豐，每件售屋獲利平均金額約328萬元，倘若加計免稅額400萬元，推估平均每件售屋獲利金額高達728萬元，相當於總統近14個月的薪資。

根據財政部最新發布的房地合一稅稅收統計，第二季房地合一稅稅收件數共有3萬6852件、年增約22%，該季合計稅收金額約218.78億元，平均每件繳稅金額約59.4萬元，若進一步觀察各稅率級距，其中2年內出售、適用45%稅率的件數有7267件、平均每件繳稅金額約59.8萬元，回推售屋獲利單件平均金額約149.6萬元。

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房產業者指出，第二季繳交房地合一稅的售屋民眾中，選擇兩年內出售的占比將近2成，也就是說每5.07個人就有1個是屬於短期售屋獲利。另外，適用35%稅率的占比也有21.9%，因此第二季短期售屋獲利占比超過4成。

短期交易占比逾4成

不過，繳稅級距占比最高則是20%，第二季有1萬2517件，每件平均繳稅金額約81.4萬元、回推每件平均獲利金額約406.8萬元，但單件平均獲利金額最豐的則是10%稅率級距，第二季有969件，每件平均繳稅金額約32.8萬元，回推扣除免稅額後，每件平均獲利金額約328萬元，若將400萬免稅額加計回去，平均每件獲利金額高達728萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅收暴增，也反映房價從2016年後出現一大波漲勢，而各級距稅率中，以20%件數最多、占比約33.96%，相當於每2.94人就有1人適用20%稅率，可解讀為持有滿5年後售屋的機率最高。

曾敬德指出，比較特別的是，在全台房價飆漲之下，竟還有近20%不用繳納房地合一稅，可能與自住房地持有並設籍滿6年出售，扣除免稅額400萬元後，並無獲利，或者短期出售扣除成本與費用後，帳面上沒有獲利有關。＃

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