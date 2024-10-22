日肯定台灣放寬福島5縣食品輸入管制 台日協：雙方持續協商簽署EPA

台灣日本關係協會秘書長范振國今日表示，台灣9月再度放寬福島5縣食品輸台管制後，獲日本政府高度肯定，未來台日雙方會持續就簽署EPA進行細部協商。（記者黃靖媗攝）

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍日前受訪時指出，希望推動台日經濟夥伴協定（EPA）。台灣日本關係協會秘書長范振國今日表示，台灣9月再度放寬福島5縣食品輸台管制後，獲日本政府高度肯定，未來台日雙方會持續就簽署EPA進行細部協商。

針對台日EPA簽署進度，范振國今日於外交部例行記者會表示，台日經濟夥伴委員會（EPC）自2014年首度召開以來，已簽署投資協議、避免雙重課稅協定、關務協定等，以堆積木的方式，累積成為台日未來洽簽EPA的重要基礎。

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范振國表示，2011年福島核電廠事故後， 台灣對日本採取嚴格食品管制措施，連帶影響台日EPC在2015年後有長達8年時間未召開。

至到2022年行政院宣布有條件放寬福島5縣食品進口管制，才恢復台日EPC召開，范振國指出，台日EPC在2022年至2023年都有召開，最近一次是今年2月在台北召開的第6屆EPC，促成台灣9月再次放寬日本福島5縣食品管制，在「雙證」前提下，只要在日本能販賣，台灣就可以進口。

衛福部食藥署9月25日公告，即起全面解除日本福島等5縣市的食品輸入管制，並要求進口時檢附產地證明及輻射檢測證明。

范振國強調，此舉獲得日本政府高度肯定，加上台日間有共識，台日產業具有高度互補性，強化經貿關係不只是有利於台灣，也有利於日本，在此前提下，未來雙方會在EPC平台下，持續就台日簽署EPA進行細部協商，目標當然是早日達成台日EPA的簽署。

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