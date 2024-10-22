晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

空頭大師翻多 渾水創辦人喊：「七巨頭」閉眼隨便買

2024/10/22 15:30

做空特斯拉是愚蠢之舉！空頭大師渾水創辦人高喊，「七巨頭」閉眼隨便買（美聯社）做空特斯拉是愚蠢之舉！空頭大師渾水創辦人高喊，「七巨頭」閉眼隨便買（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美股頻創新高之際，空頭大師也大翻多，渾水創辦人表示，退休基金將是驅動美股上漲的關鍵動力，除警告做空特斯拉是愚蠢之舉，並高喊，美股「七巨頭」可以閉眼隨便買，不要想太多，這將是划算的投資。

外媒報導，受Robotaxi發佈會令人失望、電動車需求降溫、以及行業競爭加劇等因素影響，特斯拉股價最近承壓下跌，但「大空頭」渾水的創辦人卡森·布洛克（Carson Block）表示，他不會做空特斯拉，並稱做空特斯拉是愚蠢的行為。

週一，特斯拉股價下跌0.84%，報218.85美元，市值為6991.47億美元，過去1個月，累計下跌逾12%。

布洛克表示，他早在2021年就得出結論，做空特斯拉是愚蠢的行為，因所有空頭都忽略了特斯拉的資本規模，他進一步指出，即便特斯拉股價正在下跌，但其市值還是如此龐大，對於布洛克來說，這是一個巨大的轉變。

他進一步指出，特斯拉是1隻波動性很大的股票，且能持續獲得資金，也就是說，特斯拉在很長一段時間內都不會破產，而這正是空頭所忽略的，因為他們糾結於「它正在虧損，它會破產的」。

特斯拉的財務狀況一直是投資者的關注重點，2020年第2季度，特斯拉首次連續4個季度實現獲利，但此後的幾年並不順利，今年，由於需求放緩，特斯拉的市場被競爭對手奪走，導致過去幾個季度的自由現金流和收入數據令人失望。

對一些人來說，這讓特斯拉高昂的股價難以站得住腳，對沖基金經理佩爾•萊坎德（Per Lekander）最近稱特斯拉為「歷史上最大的股市泡沫」，並預測其將暴跌約93%，至每股15美元。

但布洛克並不擔心這些因素，他認為馬斯克將繼續讓懷疑者感到驚訝，他說，「馬斯克總是能變出新花樣，並補充道，「我不會賭馬斯克會輸」。

布洛克還對美股大盤表達了樂觀看法，他表示，美股「七巨頭」特斯拉、蘋果、微軟、Google、亞馬遜、輝達和Meta可以「閉眼買入」。

他指出，儘管標普500指數今年屢屢創新高，投資者對美股的高市值感到擔憂，但布退休基金流入美股，仍將是驅動行情進一步上漲的關鍵驅動力，尤其是對權重最大的股票而言。

他強調，「不要想太多，閉眼買七巨頭，這將是划算的投資。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財