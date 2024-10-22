空頭大師翻多 渾水創辦人喊：「七巨頭」閉眼隨便買

做空特斯拉是愚蠢之舉！空頭大師渾水創辦人高喊，「七巨頭」閉眼隨便買（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美股頻創新高之際，空頭大師也大翻多，渾水創辦人表示，退休基金將是驅動美股上漲的關鍵動力，除警告做空特斯拉是愚蠢之舉，並高喊，美股「七巨頭」可以閉眼隨便買，不要想太多，這將是划算的投資。

外媒報導，受Robotaxi發佈會令人失望、電動車需求降溫、以及行業競爭加劇等因素影響，特斯拉股價最近承壓下跌，但「大空頭」渾水的創辦人卡森·布洛克（Carson Block）表示，他不會做空特斯拉，並稱做空特斯拉是愚蠢的行為。

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週一，特斯拉股價下跌0.84%，報218.85美元，市值為6991.47億美元，過去1個月，累計下跌逾12%。

布洛克表示，他早在2021年就得出結論，做空特斯拉是愚蠢的行為，因所有空頭都忽略了特斯拉的資本規模，他進一步指出，即便特斯拉股價正在下跌，但其市值還是如此龐大，對於布洛克來說，這是一個巨大的轉變。

他進一步指出，特斯拉是1隻波動性很大的股票，且能持續獲得資金，也就是說，特斯拉在很長一段時間內都不會破產，而這正是空頭所忽略的，因為他們糾結於「它正在虧損，它會破產的」。

特斯拉的財務狀況一直是投資者的關注重點，2020年第2季度，特斯拉首次連續4個季度實現獲利，但此後的幾年並不順利，今年，由於需求放緩，特斯拉的市場被競爭對手奪走，導致過去幾個季度的自由現金流和收入數據令人失望。

對一些人來說，這讓特斯拉高昂的股價難以站得住腳，對沖基金經理佩爾•萊坎德（Per Lekander）最近稱特斯拉為「歷史上最大的股市泡沫」，並預測其將暴跌約93%，至每股15美元。

但布洛克並不擔心這些因素，他認為馬斯克將繼續讓懷疑者感到驚訝，他說，「馬斯克總是能變出新花樣，並補充道，「我不會賭馬斯克會輸」。

布洛克還對美股大盤表達了樂觀看法，他表示，美股「七巨頭」特斯拉、蘋果、微軟、Google、亞馬遜、輝達和Meta可以「閉眼買入」。

他指出，儘管標普500指數今年屢屢創新高，投資者對美股的高市值感到擔憂，但布退休基金流入美股，仍將是驅動行情進一步上漲的關鍵驅動力，尤其是對權重最大的股票而言。

他強調，「不要想太多，閉眼買七巨頭，這將是划算的投資。」

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