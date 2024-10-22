百度CEO：99％AI公司將陣亡 輝達似流星崛起不可能永續

百度執行長李彥宏表示，在AI泡沫不可避免的破裂後，只有大約1%的AI公司能夠堅持下去。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕生成式人工智慧（AI）日益普及帶來許多新創公司發展，然而也有許多人將這股趨勢比喻為典型的市場泡沫，對此，中國科技巨頭百度執行長李彥宏也有同樣看法，他在一個國際商業會議中表示，在AI泡沫不可避免的破裂後，只有大約1%的AI公司能夠堅持下去。

在OpenAI和輝達等公司的推動下，生成式人工智慧在最近的幾年仍然會是一個熱門話題。微軟、蘋果和Google等科技巨頭也正在將人工智慧融入未來幾乎所有的產品中。

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李彥宏在哈佛商業未來會議上（Harvard's Future of Business Conference）發表演說時指出，這些人工智慧產品中的許多產品將被證明是虛假創新，無法找到可持續的市場。

他指出，儘管一些企業和投資者對人工智慧抱有很高的期望，但其他企業和投資者則表現得更加謹慎，投資者也逐漸認識到，輝達的流星似崛起（meteoric rise）不可能永遠地持續下去。

當對人工智慧的崇高期望與現實發生碰撞時，大多數人工智慧新創公司可能無法生存。然而，李彥宏也指出，這將帶來一個更健康的市場，為新興技術帶來更現實的應用。李彥宏將人工智慧目前的情況與之前爆發網路泡沫進行了比較，他認為，與近幾年相比，2024年人工智慧市場將變得更加安靜但更健康。

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