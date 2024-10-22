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買賣黃金注意！金價漲勢還沒完 未來3個月「挑戰2800美元」

2024/10/22 14:41

花旗集團研究部認為金價前景樂觀，未來3個月將挑戰2800美元。（示意圖，彭博）花旗集團研究部認為金價前景樂觀，未來3個月將挑戰2800美元。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在全球央行吹降息風、地緣政治風險等利多因素推動下，今年以來金價表現亮眼，屢創歷史新高。展望後市，花旗集團研究部（Citi Research）認為金價前景樂觀，未來3個月將挑戰2800美元。

根據《路透》報導，花旗集團研究部21日發表最新金市展望報告，上修未來3個月的黃金目標價，由原先預估的每盎司2700美元調升至每盎司2800美元，並預測未來6至12個月的長期價位上看3000美元。

花旗集團研究部同時看好白銀長期表現，未來6至12個月的長期目標價也從每盎司38美元調高到40美元。

花旗集團研究部指出，這波金價漲勢可望持續下去，主要考量黃金ETF買盤強勁，加上聯準會（Fed）降息循環開跑，使美國就業市場轉弱的風險增加，有利黃金等貴金屬的表現，進一步鞏固金價。報告指出，即便中國零售實體黃金需求減弱，聯準會降息2碼後美國債券殖利率不降反升，9月非農就業數據優於預期，黃金白銀的表現依舊極為亮眼。

報告還提到，近期中東緊張局勢升高帶動油價飆漲，國際金價應該也會隨之走揚。籠罩美國總統大選及中東戰爭的不確定性加深下，21日金價再創歷史新高，銀價也來到近12年高點。

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