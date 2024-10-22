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別看美國大選了！美銀拋震撼彈：選舉結果對美股影響微乎其微

2024/10/22 14:38

美銀發佈報告稱，別在看美國大選了，結果應不會對美股產生影響，並提醒投資人，應將關注放在企業利潤增長上。（美聯社）美銀發佈報告稱，別在看美國大選了，結果應不會對美股產生影響，並提醒投資人，應將關注放在企業利潤增長上。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國大選進入倒數2週，華爾街對於大選的關注度正與日俱增，不少投行預測，不同結果可能對市場造成的影響，然而，美銀發佈報告稱，別在看美國大選了，結果應不會對美股產生影響，並提醒投資人，應將關注放在企業利潤增長上，畢竟「利潤比政治更重要」。

外媒報導，美銀策略師薩勃拉曼尼亞（Savita Subramanian）表示，事實上，美股很少關心究竟是哪個政黨入主白宮，相反，投資者的關注點應該完全放在企業利潤增長上，他強調，「利潤加速增長，遠比誰坐在橢圓形辦公室裡重要」。

美銀的觀點，令人驚訝，畢竟大選結果往往會決定美國政府在未來4年的政策走向，怎麼會對市場沒有影響呢？

對此，薩勃拉曼尼亞表示，美國政治人物們提出的很多針對性政策，對1個行業的實際影響，往往與投資者的預期相反，這意味著由選舉結果來預測未來4年的市場影響，往往並不準確。

例如，當川普於2017年上任時，由於他對石油鑽探的友好立場，市場將能源股視為他任期內的潛在贏家，而可再生能源股被視為潛在的輸家。

然而，在川普實際的執政期間，美股能源股卻是表現最差的類股，在川普任期中，儘管標普500指數飆升了83%，但能源股卻下跌了29%。與此同時，根據YCharts的數據，清潔能源股在川普任內增長了306%。

而在川普任期結束，拜登總統任期開始後，情況又發生了180度的反轉，拜登於2021年上任時，由於民主黨人對石油公司通常不友好，許多投資者認為傳統能源行業可能會成為輸家，而清潔能源股則被視為潛在的贏家。

但實際情況卻再次正好相反，在拜登任期內，傳統能源股一直是表現最好的類股，累計上漲了139%，而清潔能源是表現最差的板塊，下跌了約55%。

有鑑於此，薩勃拉曼尼亞預計，這1次，投資者基於誰贏得總統大選對股市影響的預期可能會再次落空。

舉例來說，如果共和黨在此次大選中橫掃白宮和國會，獲得壓倒性勝利，投資者可能最初會認為對特斯拉有利，因為特斯拉執行長馬斯克熱情地支持川普和共和黨。但同時，這也可能是一個負面因素，因為電動汽車的稅收抵免可能面臨取消風險。

正因如此，薩勃拉曼尼亞認為，投資人無需過於關注美國大選的結果，因為這對市場的影響可能非常有限，甚至與預期完全相反。

薩勃拉曼尼亞及其團隊預計，無論誰在11月的大選中獲勝，美股都將在2025年上漲，預計標普500指數成分股明年的每股盈餘年增13%，而利潤增長歷來都是股市上漲最大的動力。

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