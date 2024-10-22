台綜院：AI議題持續發酵 電力景氣連5個月亮黃紅燈

台灣綜合研究院今（22）日發布2024年9月份台灣EPI電力景氣指數。（資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣綜合研究院今（22）日發布2024年9月份台灣EPI電力景氣指數，受到新興科技發展及年底旺季效應，人工智慧（AI）議題持續發酵，帶動全國產業用電較去年同期正成長，2024年9月份全國產業高壓以上用電量較去年同期成長0.87%，整體產業電力景氣燈號連續5個月維持揚升的黃紅燈。

台電高壓以上用電方面，9月份整體產業用電量較去年同期成長1.52%，其中製造業用電成長1.17%，服務業用電成長2.84%。

請繼續往下閱讀...

隨著全球通膨持續降溫，以及美國啟動新一波降息循環，促使資金成本降低提振投資與消費，激勵終端需求增加，進而推動各國經濟溫和復甦。

國內經濟受惠於AI、高效能運算等新興科技應用持續蓬勃發展，加以年底消費性電子備貨效應，帶動半導體科技產業持續暢旺，惟部分傳統產業國際終端需求復甦不均，抵消部分用電成長。

9月份主要受惠半導體產業用電持續穩健成長，在第4季產業旺季來臨之際，國內景氣展望持續樂觀看待，台綜院預測，2024年9月份經濟成長率為3.1%，第3季經濟成長為3.3%。

綜觀來看，隨著全球主要央行展開降息循環，國際通膨持續放緩，各國經濟體多展現韌性，景氣朝著平穩擴張的步調復甦。國內經濟成長雖有基期逐季墊高及石化產業需求疲弱等因素干擾，受惠半導體科技生產動能持續發酵下，9月經濟仍維持穩定成長。展望第4季，AI發展將持續驅動國內經濟成長，對未來景氣持樂觀態度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法