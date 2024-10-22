精誠子公司「精誠金融科技」12月申請登錄興櫃

精誠宣布，子公司「精誠金融科技」將於12月下旬提出登錄興櫃及公開發行申請。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕系統整合廠精誠（6214）旗下有數家子公司目標掛牌，精誠表示，12月下旬「精誠金融科技」將提出登錄興櫃併送公開發行申請，代表精誠旗下子公司IPO策略目標邁大步。精誠金融科技為國內刷卡機端末設備市場龍頭，總經理黃華勇表示，持續耕耘第三方支付等6大產品，未來可望帶來更強成長力道，以實現OMO零售一條龍願景。

精誠說明，精誠金融科技信用卡收單授權系統與清分清算系統為台灣市佔第一，是台灣少數擁有自行開發及維運能力的支付服務提供商，除精誠資訊外，主要股東為第三方支付業者綠界科技*（6763）。

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黃華勇表示，精誠金融科技有6大獲利引擎，其中刷卡機端末設備、刷卡機維運與特店商化服務、信用卡系統建置服務，長期居於台灣市場領先地位；去年投入3項面向特約商店的服務開發，包含點數支付、電子發票加值中心，以及在10月推出的第三方支付服務。

黃華勇也說，在各產品線中，尤以點數支付服務推出一年以來，每月已有近億元的銷售規模，在六大產品陸續到位後，可望為精誠金融科技帶來更大的成長力道。

精誠金融科技表示，旗下第三方支付服務有別於台灣現行提供的支付服務，不再提供例如超商物流、宅配或條碼付款等功能，而是類似於Adyen或是Checkout.com的國際支付公司，專注於即時完成收款的效率，並且持續導入多元情境支付輔助工具，提供單一且方便的支付平台，提高支付交易成功率，對於中小型店家將具有吸引力。

台灣第三方支付產業持續增長，市場規模一年上看5000億元。精誠金融科技指出，因擁有自主研發能力與維護、維運團隊，以刷卡機端設備來看，精誠金融科技的市場佔有率超過7成，8成以上的收單銀行以及大型電子支付與第三方支付業者都是客戶。

此外，精誠金融科技表示，因也具備特店服務等能力，今年新承接的共用QR Code特店商化的服務及交通票證業端末設備維護業務，也為將來的營收成長帶來機會與動能。

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