晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

精誠子公司「精誠金融科技」12月申請登錄興櫃

2024/10/22 13:50

精誠宣布，子公司「精誠金融科技」將於12月下旬提出登錄興櫃及公開發行申請。（資料照）精誠宣布，子公司「精誠金融科技」將於12月下旬提出登錄興櫃及公開發行申請。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕系統整合廠精誠（6214）旗下有數家子公司目標掛牌，精誠表示，12月下旬「精誠金融科技」將提出登錄興櫃併送公開發行申請，代表精誠旗下子公司IPO策略目標邁大步。精誠金融科技為國內刷卡機端末設備市場龍頭，總經理黃華勇表示，持續耕耘第三方支付等6大產品，未來可望帶來更強成長力道，以實現OMO零售一條龍願景。

精誠說明，精誠金融科技信用卡收單授權系統與清分清算系統為台灣市佔第一，是台灣少數擁有自行開發及維運能力的支付服務提供商，除精誠資訊外，主要股東為第三方支付業者綠界科技*（6763）。

黃華勇表示，精誠金融科技有6大獲利引擎，其中刷卡機端末設備、刷卡機維運與特店商化服務、信用卡系統建置服務，長期居於台灣市場領先地位；去年投入3項面向特約商店的服務開發，包含點數支付、電子發票加值中心，以及在10月推出的第三方支付服務。

黃華勇也說，在各產品線中，尤以點數支付服務推出一年以來，每月已有近億元的銷售規模，在六大產品陸續到位後，可望為精誠金融科技帶來更大的成長力道。

精誠金融科技表示，旗下第三方支付服務有別於台灣現行提供的支付服務，不再提供例如超商物流、宅配或條碼付款等功能，而是類似於Adyen或是Checkout.com的國際支付公司，專注於即時完成收款的效率，並且持續導入多元情境支付輔助工具，提供單一且方便的支付平台，提高支付交易成功率，對於中小型店家將具有吸引力。

台灣第三方支付產業持續增長，市場規模一年上看5000億元。精誠金融科技指出，因擁有自主研發能力與維護、維運團隊，以刷卡機端設備來看，精誠金融科技的市場佔有率超過7成，8成以上的收單銀行以及大型電子支付與第三方支付業者都是客戶。

此外，精誠金融科技表示，因也具備特店服務等能力，今年新承接的共用QR Code特店商化的服務及交通票證業端末設備維護業務，也為將來的營收成長帶來機會與動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財