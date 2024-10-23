英特爾尋求三星組「代工同盟」 挑戰台積電

韓媒報導，英特爾已尋求和三星建立「代工同盟」。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電大幅領先三星和英特爾，讓這兩個競爭對手很焦急，韓媒報導，英特爾已尋求和三星建立「代工同盟」，一起合作對抗台積電。

根據南韓《每日經濟》報導，據半導體業界透露，英特爾方面最近要求與三星進行雙方高層人士的會談，包括英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）與三星會長李在鎔面對面討論「代工部門的全面合作方案」。

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報導提到，英特爾2021年成立代工服務 （IFS） 後，始終未能吸引到訂單量較大的顧客，只與思科和亞馬遜雲端運算服務（AWS）簽訂合約；至於三星則深陷良率問題，雖然其晶圓代工部門持續進行投資，但在產品良率上始終達不到客戶要求，導致與台積電的市占率落差持續擴大。

韓國學者認為，英特爾和三星組成「代工同盟」，但台積電的地位本來就很穩固，很難期待立即產生巨大的影響力。。（資料照，彭博）

根據Trend Force統計，今年第二季代工市場占有率台積電以62.3%居第一，三星則為11.5%；尤其台積電在先進製程領域掌握高達92%市占率。

報導提到，如果英特爾與三星之間的「代工同盟」成真，預計雙方將在製程技術交流、生產設施共享、研發等方面全面合作。

韓國學者則認為，英特爾和三星組成「代工同盟」所產生的協同效應是無窮無盡，但台積電的地位本來就很穩固，因此很難期待立即產生巨大的影響力。

對此，三星和英特爾就最高層會面與否一事表示「無法確認」。

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