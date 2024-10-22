才宣布華北14家鼎泰豐熄燈 董事長韓家宸今遭解任

北京巨人公司今天召開股東臨時會，並全面改選恒泰豐公司董監事，新任董事隨即召開首次董事會，推選林禮宏（右）出任恒泰豐新任董事長。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕北京恒泰豐餐飲公司今年8月公告中國華北14家鼎泰豐將於10月底熄燈，恒泰豐股東北京巨人公司今天召開股東臨時會，決議全面改選恆泰豐原有董監事，並同步解任恒泰豐董事長韓家宸職務。

經營中國華北地區鼎泰豐的北京恒泰豐餐飲由北京巨人公司百分之百持股，原由大成集團2董韓家宸、股市聞人孫鐵漢及鼎泰豐董事長楊紀華各占3分之1股權，目前孫鐵漢已買下楊紀華手中股權，躍為最大股東。

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北京巨人公司今天召開股東臨時會，並全面改選恒泰豐公司董監事，新董事為林禮宏、李昭平、葛作亮、燕琍嫺、蕭進長，1席監事為孫榮康，新任董事隨即召開首次董事會，推選林禮宏出任恒泰豐新任董事長。

恒泰豐新董事團隊表示，今年8月26日，韓家宸無預警宣布鼎泰豐華北14家門市將於10月底熄燈，雖然北京恒泰豐當時由韓家宸主導，宣布華北14家鼎泰豐分店將吹熄燈號。

但韓家宸的這項決定，尚未經恒泰豐董事會討論決定，亦未向其母公司北京巨人報准，韓家宸此舉顯然未考量股東之最大利益，孫鐵漢目前為北京巨人最大股東，擬對韓家的不當經營採取必要的措施。

林禮宏表示，北京恒泰豐新任董事會將依法運作，於現狀下先護品牌方的商譽、恒泰豐公司所有股東及員工之生計、消費者權益為公司治理方針。

有關公司的營業執照，新董事會將立即與法律顧問研議，依法妥善處理，北京恒泰豐公司雖有經營權的異動，但公司的資產不論新舊董事都應本於職責善加維護，未經董事會決議，任何人均不得擅自處分，否則應負所有法律責任。

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