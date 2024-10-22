迪士尼預告：新任CEO人選將於2026年初宣布

迪士尼執行長艾格表示，將在2026年合約結束後下台。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國娛樂巨頭「迪士尼（Walt Disney）」週一（21日）宣布，預計將在2026年初宣布公司新任執行長（CEO）人選。

綜合媒體報導，現任迪士尼CEO艾格（Bob Iger）在2022年11月因迪士尼董事會罷免前任CEO佩克（Bob Chapek），重新出任迪士尼CEO一職，帶領公司渡過「關鍵」時期，改善獲利能力。

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艾格本來只計畫在迪士尼做2年，但為了維持公司領導層穩定，2023年7月艾格同意將任職期限再延長2年，至2026年底。

同年11月，艾格出席紐約時報Dealbook會議上透露，迪士尼董事會正在「大力」尋找他的繼任者，並稱他「肯定會在2026年合約結束後下台」。

最新報導，迪士尼週一（21日）發出聲明，宣布公司董事會成員兼摩根士丹利（Morgan Stanley）董事長戈曼（James Gorman）將自2025年1月起接任董事長，並預告公司將於2026年初宣布新任CEO人選。

有觀點指出，目前雖知道迪士尼宣布新任CEO人選大概的時間，但同時也意味著在接下來1年裡，大家都還得猜到底是誰​​會成為迪士尼新任CEO。

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