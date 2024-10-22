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黃金漲翻天還能進場嗎？專家曝玄機：還不算太晚

2024/10/22 13:44

今年以來黃金狂飆，漲勢幾乎沒有顯示出放緩的跡象，不少投資人因此好奇「現在買入黃金會不會太晚了？」（彭博）今年以來黃金狂飆，漲勢幾乎沒有顯示出放緩的跡象，不少投資人因此好奇「現在買入黃金會不會太晚了？」（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管黃金等避險資產的上漲，通常不會追隨股市上漲的趨勢，但黃金今年以來不斷創下新高，即使美股漲破新高也是如此，黃金的漲勢幾乎沒有顯示出放緩的跡象，不少投資人因此好奇「現在買入黃金會不會太晚了？」但Global X投資分析師葉茲（Trevor Yates）對此表示：「我們認爲現在購買黃金還不算太晚」，透露黃金上漲的2個主要驅動力，是強勁的實體和金融市場需求。

《MarketWatch》報導，葉茲表示，在實體市場方面，全球央行購買黃金的數量，在2022年創下歷史新高，在2023年創下第2高，且這種需求趨勢一直持續到2024年。市場也一直在消化金融市場上，實際利率下降的狀況，這是由於聯準會和其他主要全球央行開始降息週期。

實際利率可能會進一步下降，黃金市場一直在將「這種更具滯脹特徵環境的可能性增加」，納入價格考量，因為從歷史上來看，在這種環境中，黃金表現良好。截至上週五（18日），投資者一直在押注黃金上漲，推動黃金期貨今年以來，已34次創下盤中歷史新高。

截至目前，黃金今年迄今已上漲32%，道富環球顧問（State Street Global Advisors）首席黃金策略師米林史丹利（George Milling-Stanley）指出，主要是新興市場央行的強勁黃金購買，以及中國對黃金的強勁投資需求，促使了黃金價格上漲。而西方國家，隨着美國步入持續降息週期，投資需求正在「復甦」。

《黃金通訊》（Gold Newsletter）編輯倫丁（Brien Lundin）表示，西方投資者在進場黃金的行動較慢，是因爲這輪牛市的最初推動力，是全球央行和中國民眾，這2種因素都不是這些交易者能夠很好地理解或預測到的因素。

不過倫丁說，聯準會的政策轉向，以及全球央行總體上從升息轉向降息，是西方投資者可以理解並進行大筆押注的事情。

有鑑於上述狀況，許多分析師認爲，現在進場黃金的時間點還不算晚，而且還有很多投資選擇可供挑選，如金條、金幣、黃金ETF或是礦產企業的股票，都是選項之一。

現貨黃金週一（21日）上漲約0.16%，報每盎司2734.5美元，早盤曾創下2740.37美元的歷史新高；12月交割的黃金期貨價格上漲0.3%，報每盎司2738.9美元。

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