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黃金、石油之後...外媒：晶片成世界新戰場 台灣處於風暴中心

2024/10/22 11:48

史上充滿了國家爭奪從香料到石油、黃金等一切事物的控制權，以及技術戰略優勢的例子，現在最新的戰場在晶片。（示意圖，中央社資料照）史上充滿了國家爭奪從香料到石油、黃金等一切事物的控制權，以及技術戰略優勢的例子，現在最新的戰場在晶片。（示意圖，中央社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歷史上充滿了國家爭奪從香料到石油、黃金等一切事物的控制權以及技術戰略優勢的例子，現在最新的戰場在晶片，而台灣雖在半導體產業擁有主導地位，但由於兩岸、中美關係，外媒直指，半導體處於台灣、中國、美國之間的地緣政治的風暴中心。

澳洲公營媒體「澳洲廣播公司」（ABC）指出，晶片現已成為現代生活的基礎，融入電子產品各個方面，對於推動世界擺脫化石燃料的指數級增長至關重要。

當談到財富時，輝達（NVIDIA）令人難以置信的崛起可以當作例子，該公司兩年前還鮮為人知，如今卻與蘋果（Apple）爭奪全球最有價值公司的頭銜，而這一切都是因為晶片。

在人工智慧（AI）發展繁榮的背景下，輝達的驚人崛起推動華爾街創下的一系列新紀錄，這些紀錄已蔓延到包括澳洲在內等已開發國家股市。

多年來，台灣一直是全球先進半導體的強國，但其作為獨立國家的地位受到中國質疑，因為中國將台灣視為其領導一部分，同時，北京也一直在努力爭奪矽晶片生產的主導地位。

先前川普宣稱台灣竊取了美國晶片產業，而他重新擔任美國總統的可能性進一步給為台灣的未來蒙上陰影。

文章直指，我們生活在1個充滿晶片的世界，隨著更多產品需要用到晶片，全球晶圓產量也不斷在擴大，根據報導，全球晶圓產量每月剛超過3000萬片，與此同時，中國也不斷在擴大其晶片加工能力。

隨著各國政府紛紛投入資金加強供應安全，多個國家正在興建新晶圓工廠，可以說是針對動盪的全球政治背景的保險，而台灣生產為生成式AI和進階運算提供動力所需的高階晶片，最大的代工晶片製造商台積電（2330）最近利用了西方政府投入的資金。

先前疫情期間，全球晶片大量短缺，對所有國家來說都是1場教訓，現在雖然疫情結束，但中國與西方之間的緊張局勢加劇，特別是在台灣問題上，使許多西方領導人相信全球化時代正在結束，他們無法承受在日益數位化的世界中陷入困境的風險。

儘管數位世界具有巨大的吸引力，但如果無相關零件可用，就會出現風險，因此對晶片的自力更生，現在已成為許多世界領導人的首要任務。

文章表示，台灣之戰，無論是外交還是其他方面，將不僅僅是一場關於民主權利和文化歷史的鬥爭，其中還涉及「晶片寶藏」。

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