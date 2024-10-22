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碳化矽基板供過於求價格崩 陸行之估：產業鏈將在1年內看到大砍單

2024/10/22 09:43

碳化矽可能供過於求，美國碳化矽晶圓巨頭「Wolfspeed」獲利展望太差，財務結構不佳，恐快撐不住了。（路透）碳化矽可能供過於求，美國碳化矽晶圓巨頭「Wolfspeed」獲利展望太差，財務結構不佳，恐快撐不住了。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日媒體報導，碳化矽（SiC）6吋基板新產能大量開出，導致嚴重供過於求，報價幾乎季季跳水，價格崩盤已讓絕大多數業者陷入賠錢銷售。對此，知名半導體分析師陸行之表示看法，認為若歐美電動車市場需求無法大爆發，SIC供過於求不改善，價格持續大幅下跌，預估碳化矽/硅基板的設備產業鏈將在1年內看到大砍單。

陸行之今（22日）稍早在臉書發文指出，之前其曾分析碳化矽可能供過於求，美國碳化矽晶圓巨頭「Wolfspeed」獲利展望太差，財務結構不佳，可能快撐不住了，但最近Wolfspeed拿了美國政府補助7.5億美元（約新台幣240.6億元）及另外的7.5億美元增資，應該還可以撐久一點，不會馬上進入破產保護。

陸行之分析，如果歐美電動車市場需求無法大爆發，SIC供過於求不改善，價格持續大幅下跌，大概率市場價格要到中國廠商的現金成本價格才會止跌，而Wolfspeed的現金成本價又高出一大截，所以目前已經是賣在現金成本價格之下，以目前Wolfspeed公司每季度虧1.5億美元（約新台幣48.12億元），資本開支超過5億美元（約新台幣160.4億元）來看，這15億美元（約新台幣481.2億元）補助及增資應該在1年內就消耗殆盡，對於當初也加碼投資的歐洲晶片製造商「意法半導體（STMicroelectronics）」、美國半導體供應商「安森美（On semi）」應該也好不到哪裡去。

陸行之又指，Wolfspeed若將SIC基板賣在現金成本價格之下，他大膽估計Wolfspeed 1年內將大幅降低季度資本開支，大減產及裁員來保護現金流，並預估碳化矽/硅基板的設備產業鏈，估計1年內即將看到大砍單。

但即便如此，陸行之認為，SIC基板要是跌到現金成本價，對於逆變器，電動車廠而言，都有大幅降成本的效益。

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