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台股收盤》金融、AI股接棒 指數開低收高小跌7點

2024/10/22 13:48

金融、AI股接棒，指數開低收高小跌7點（資料照）金融、AI股接棒，指數開低收高小跌7點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週一跌多漲少，台股今在台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）等電子股開盤下跌，指數開盤跌114.42點，以23428.11點開出，在台積電一度跌25元，指數跌273點，觸及23269點，所幸在AI、光電、面板、ABF載板等電子股，及金融股接棒下，終場指數小跌7.1點，23535.43點，成交量3726億元。

前10大成交額漲多跌少，台積電跌10元，收1075元，成交額437.84億元，排名第1；鴻海漲5.5元，收215.5元，成交額187.55億元，排名第2；廣達浄10元，收319元，成交額138.58億元，排名第3；欣興漲12元，收163.5元，成交額125.71億元，排名第4；景碩漲0.5元，收116元，成交額77.51億元，排名第5。

聯鈞漲11.5元，收241.5元，成交額69.6億元，排名第6；聯發科跌20元，收1310元，成交額67.67億元，排名第7；世芯-KY漲65元，收2045元，成交額59.98億元，排名第8；京元電子漲5元，收136元，成交額53.8億元，排名第9；光聖漲32.5元，收493.5元，成交額49.93億元，排名第10。

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