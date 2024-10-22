華爾街不斷提高輝達目標價！背後因素和「這產品」有關

華爾街近期不斷提高輝達目標價。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）股價週一上漲超過4%，收在143.71美元，再刷歷史新高，但這並未影響華爾街對輝達的看漲立場，它們仍預計輝達還會有更多上漲空間，並一直在上調目標價，近期就至少有4家華爾街機構上調了輝達目標價，最高來到190美元，而它們如此看好輝達的原因，就是Blackwell的強勁需求。

《商業內幕》報導，美國銀行（Bank of America）的策略師上週將輝達目標價從165美元，上調至190美元，這意味著該股較目前水準還有35%的上漲空間。美銀在報告中表示，人工智慧（AI）加速器市場到2027年將增長到2800億美元。而且隨著時間的推移，還將進一步增長達到4000億美元以上，比2023年的450億美元大幅增長。

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美銀指出，輝達是企業的首選合作夥伴，而且在業務涉及多個垂直領域，在AI領域上處於領先地位，這不單在硬件上，在系統或生態業系統方面也一樣。美銀在這份報告中指出了輝達晶片在未來需求的積極跡象，包括其他科技公司的評論，以及輝達執行長黃仁勳的評論。黃仁勳稱，市場對輝達即將推出的Blackwell的需求十分「瘋狂」。

高盛（Goldman Sachs）策略師則將輝達目標價從135美元，上調至150美元。高盛認為輝達的「競爭護城河」建立在該公司的現有使用者群，以及其革新，還有其「強勁且不斷增長的」軟體產品之上。高盛更估計，Blackwell還可以幫助輝達創造數十億美元的收入。

CFRA Research把輝達目標價從每股139美元上調至160美元。CFRA的高級股票分析師齊諾（Angelo Zino）表示，這是因爲人們越來越相信，輝達將實現好於預期的增長，尤其是在客戶爭相購買新款Blackwell的情況下。

伯恩斯坦（Bernstein）則是把輝達目標價上調至155美元。與其他公司的預測類似，伯恩斯坦的上調預測，是基於對Blackwell的需求，「從所有跡象、他們自己的評論、所有的供應檢查和其他一切來看，這種產品的需求看起來都超出了預期。」

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