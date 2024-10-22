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美債殖利率、美元走強 黃金漲勢稍作喘息

2024/10/22 09:11

週一（21日）黃金價格上漲。（路透資料照）週一（21日）黃金價格上漲。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週一（21日）黃金價格在飆升至歷史新高後暫停漲勢，因美國公債殖利率上升和美元走強，抵消了美國總統大選和中東戰爭帶來的不確定性支撐。

現貨黃金上漲約0.16%，報每盎司2734.5美元，早盤曾創下2740.37美元的歷史新高；12月交割的黃金期貨價格上漲0.3%，報每盎司2738.9美元。

《路透》報導，RJO資深市場策略師帕維洛尼斯（Daniel Pavilonis）表示：「10年期公債殖利率大幅上升，美元指數走強，這給黃金價格帶來了一些壓力。」

黃金今年以來已漲超過32%，並多次打破歷史新高，這主要是由於聯準會（Fed）的降息加上市場避險需求，為黃金創造了完美的上升風暴。

帕維洛尼斯表示：「距離美國大選只剩幾週，我們看到中東的地緣政治局勢在發酵，無論是以色列、伊朗，或是其他幕後在發生的事情。」

隨著美國總統大選即將到來，前總統川普（Donald Trump）與副總統賀錦麗（Kamala Harris）陷入激烈的拉鋸戰，力圖在一些競爭激烈的州贏得選票。

同時，黎巴頓首都貝魯特有數百名居民逃離家園，因以色列準備攻擊與真主黨（Hezbollah）財務活動有關的地點，加劇了衝突升級的擔憂。

瑞銀分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示：「我們預計黃金在未來12個月內將升至每盎司2900美元，受Fed進一步降息的支撐。」

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