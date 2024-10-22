赴日注意 ! 大量「500韓元」魚目混珠被當日幣用

近期日本各地出現多起「500韓元」硬幣魚目混珠「500日圓」的事件。（擷取自社群網站X）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期日本各地出現了許多「500韓元」硬幣混在「500日圓」硬幣裡的事件，由於這兩個硬幣外觀、重量太過相似，但是價值相差達10倍，不少店家和顧客在無法及時察覺異常下，莫名遭受損失。

媒體報導，東京的老牌澡堂喜久之湯，老闆加島優作在數錢時就發現了一枚可疑硬幣。起初他感到困惑，不確定這到底是什麼錢，後來才知道這是500韓元的硬幣。

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由於500韓元與500日圓硬幣在外觀上非常相似，兩者直徑都是26.5公厘，重量也非常接近，500韓元約重7.7克，舊版500日圓硬幣則重7.0克、新版500日圓硬幣重7.1克，如果不仔細觀察硬幣上的花紋，真的難以區分。

加島優作也坦言，如果有顧客用500韓元硬幣支付費用的話，自己第一時間也很難察覺。

九州拉麵店老闆表示，過去也曾收到500韓元硬幣，多半是在忙碌時無法及時分辨硬幣的種類。他指出，若是收到顧客給的就算了，比較擔心的是自己在忙碌、沒有注意的情況下，把500韓元硬幣找給了顧客，這樣後果會非常嚴重。

報導中提到，早在1997年時，日本就曾發生過利用500韓元硬幣欺騙的案件，當時警方查獲了多達1萬4千枚的500韓元硬幣。

社群網站X平台上也出現許多500韓元硬幣混入的事件討論。網友表示，除了日韓500硬幣猶如雙胞胎外，另一相似的兩國硬幣就是土耳其1里拉和2歐元硬幣，這兩者也俱有相同的對比色和大致相同的大小，但價值卻大不相同，目前2歐元可換74.1土耳其里拉。

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