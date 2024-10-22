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馬士基第4度調高全年財測！「2原因」抬高運價

2024/10/22 08:39

馬士基（Maersk）公布第3季（截至9月30日）初步財報，調高全年財測。（路透資料照）馬士基（Maersk）公布第3季（截至9月30日）初步財報，調高全年財測。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）公布第3季（截至9月30日）初步財報，調高全年財測，是6個月內第4度上調，理由是需求較為強勁，而且紅海襲擊相關事件干擾供應鏈導致運費較高。

綜合《彭博》、《華爾街日報》、《路透》等報導，馬士基預期今年全年息稅折舊和攤銷前基本獲利為110億至115億美元，高於先前預估的90億至110億美元（約新台幣2901億元至3546億元），也高於分析師預估值平均為101億美元（約新台幣3256億元）。

另外，今年全年的稅前息前利潤（EBIT）預估介在52億至57億美元（約新台幣1676億元至1837億元）之間，高於先前預估的30億至50億美元（約新台幣967億元至1612億元）。

馬士基還預估，今年全年全球貨櫃貿易經成長6%，遠本先前預估將成長4%%至6%。

紅海衝突對全球供應影響比先前預期更嚴重，先前馬士基已在5月、6月、8月上調今年獲利預期。自去（2023）年底以來，葉門叛軍「青年運動」（Houthi）迫使貨櫃船繞行較遠的南非航線，不僅幫助船東吸收了部分過剩產能，也提振了貨櫃運價。

本月稍早馬士基曾表示，公司將在明（2025）年開始與德國航運巨擘赫伯羅特（Hapag Lloyd）的船舶共享合作航行到非洲南部，顯示出這些航運公司預估紅海的安全狀況可能會持續到明年。

馬士基也強調，預期全球貨櫃航運需求今年成長6%，高於先前預期的成長4%至6%。

而至於第3季初步財報，馬士基公布該季營收為158億美元（約新台幣5093億元），高於分析師預估的147.5億美元（約新台幣4755億元）；第3季EBIT報33億美元（約新台幣1063億元），高於分析師預估的22.9億美元（約新台幣738億元）；EBITDA報48億美元（約新台幣1547億元），優於分析師預估的36.3億美元（約新台幣1170億元）。

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