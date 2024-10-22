金價離天花板還很遠！WGC建議投資人至少持有「這個數」

世界黃金協會建議，黃金資產應佔個人投資4%到10%。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金已連5天站在每盎司2700美元之上，週一觸及2740.37美元新高，雖然黃金今年來已漲逾3成，不過，專家表示，在投資人對美債赤字增加、各國央行對黃金需求，及其獨特性3大利多支撐，持續看好黃金，世界黃金協會更建議，黃金資產應佔個人投資4%到10%。

CNBC報導，受到經濟的不確定性、日益加劇的地緣政治緊張局勢以及對沖通膨的願望，使避險資產黃金再度大幅上漲，現貨黃金價格飆升至每盎司2700美元以上，週一連續第5天上漲，再創每盎司2740.37美元以上的歷史新高。

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雖然黃金今年來，已上漲了 30% 以上，不過，專家認為金價離天花板還很遠，美國銀行金屬研究主管邁克爾·威德默（Michael Widmer）表示，黃金還有很長的路要走，如果金價現在不反彈，那麼我不確定什麼時候會反彈。實際上，我認為基本面看起來實際上相當不錯，而他是預計到2025年金價將達到每盎司3000美元的眾多分析師之一。

傳統上，較高的美國國債收益率意味著較低的金價，因為投資者會尋找其他地方的興趣。但Widmer指出， Widmer表示，如今，較低的10年期實際利率是看漲的黃金，但較高的10年期實際利率不一定是看跌的黃金，這部分是因為我認為人們對政府債務水準的擔憂越來越大，尤其是在美國大選期間，很少關注財政整頓。

隨著未來幾年財政赤字的增加，Widmer將黃金描述為“非常有吸引力”，如果對美國國債市場有很多擔憂，它幾乎是最終的避險資產。

信安資產管理的托德·賈布隆斯基（Todd Jablonski）也看好黃金的未來，這位多元資產和量化投資的全球主管在「管理他人資金 25 年」中首次增持貴金屬。

他的樂觀情緒源於包括各國央行對黃金需求的穩步增長在內的因素，這是我們今天增持的少數流動性替代品之一，但我確實喜歡該資產類別的多元化和獨特的的表現模式。

Jablonski指出，我們看到對黃金的需求增加，意味著供應將不得不嘗試調整，我們都知道供應有點有限，因此價格走勢確實是我認為你可以繼續看到收益的領域。

然而，世界黃金協會（WGC）市場策略師約翰‧里德（John Reade）警告稱，未來將出現波動，鑒於投資者的淨多頭部位處於Covid後的高位，他對短期內黃金持謹慎態度。

Reade 認為，利率下降將對黃金市場有利，並在未來6到12個月內推高價格，不過，短期內將出現波動，部分是由投機投資者驅動的

他進一步指出，雖然我認為人們現在應該謹慎地全押黃金，但這並不意味著他們不應該擁有它。

在黃金配置部分，Reade建議投資者始終持有黃金部位，儘管黃金在投資組合中的作用相對較小，對於大多數投資者來說，股票始終是投資組合中最大的組成部分，但也應該有一些黃金，因為它提供獨特的對沖特性，在困難時期表現良好，同時產生長期回報。

至於個人的投資組合中黃金持有比重應該有多少，Reade 表示，若你的投資組合中股票、工業金屬、比特幣或加密貨幣越多，黃金的目標配置就越高，建議在4% 到 10% 之間。

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