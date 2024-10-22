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美股靜待大型企業財報！輝達漲4.14％ 蘋果創歷史新高

2024/10/22 07:35

美股4大指數21日收盤漲跌互見。（法新社）美股4大指數21日收盤漲跌互見。（法新社）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕投資人準備迎接特斯拉（Tesla）、波音（Boeing）等大型企業重要財報之際，美國股市在連日漲勢後稍微回落，4大指數21日收盤漲跌互見。

綜合媒體報導，波音公司9月13日爆發罷工事件後，在財務困難下，已宣布將裁員1.7萬名員工，而最新消息傳出，波音員工可針對一項新協議進行投票，藉此結束罷工。消息傳出後，波音股價也上漲3.1％。

輝達21日上漲4.14%，收在143.71美元，締造收盤新高紀錄，而蘋果和串流媒體巨頭 Netflix也都創下歷史新高。台積電ADR21日上漲 0.58%，收在201.95美元。

道瓊指數21日下跌超過300點，終結連續3個交易日升勢，創下自從今年10月7日以來的最大單日跌幅；標普500指數收跌近0.2%，從上週五的收盤歷史高點回落。

道瓊工業指數下跌344.31點或0.80%，收42931.60點。

標準普爾指數小挫10.69點或0.18%，收5853.98點。

那斯達克指數小漲50.46點或0.27%，收18540.01點。

費城半導體指數小升6.60點或0.13%，收5215.21點。

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