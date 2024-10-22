中國啟動救市 23家中企獲500億貸款買庫藏股

中國新救市計畫啟動，23家上市中企公告獲得貸款，以買回股票或增持股票。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國人民銀行行長潘功勝上月24日宣佈，為支持股市穩定發展，將創設「股票回購、增持專項再貸款」計畫，允許上市企業或主要股東向銀行低利借款，用於購回或增持股票。這項規模3000億人民幣的計畫18日正式啟動，至少23家企業公告取得相關貸款，共計金額110億人民幣（495億台幣）。

中國證券時報報導，共有中國工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、招商銀行與中信銀行等6家大型銀行作為首批回購增持貸款銀行。而與銀行簽訂貸款協議，或取得貸款承諾書的上市企業包括中國石化、招商港口、中遠海控與陽光電源等。

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根據這項為期1年的計畫，上市企業與其主要股東可以最高2.25％的利率取得銀行貸款，銀行向企業發放貸款後，可向中國人行申請再貸款，年利1.75％。

分析師預計，將有更多企業跟進，為股市注入新資金，並為動能漸失的市場加添反彈力道。

南華期貨分析師王孟英（音譯）說，「如果我是一家公司經營者，當股權融資成本高於2.25％，我就有動機買回股票」。她補充，淨利率超過該水準的公司也將有意願買回股票，因此預期藍籌企業更可能參與該計畫。

此外，中國人行18日也宣布設立「證券、基金、保險公司互換便利」，與符合監管條件的證券、基金、保險公司啟動互換交易。目前獲准參與互換便利操作的證券、基金公司有20家，首批申請額度已超2000億人民幣。

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