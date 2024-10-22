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美公廣電台：川普若當選 恐收回台積電鳳凰城廠補貼

2024/10/22 07:00

今年4月，拜登政府承諾提供66億美元的贈款和高達50億美元的貸款，幫助台積電在鳳凰城建造3座晶片工廠。（路透）今年4月，拜登政府承諾提供66億美元的贈款和高達50億美元的貸款，幫助台積電在鳳凰城建造3座晶片工廠。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國亞利桑那州鳳凰城大都會區公共廣播電台KJZZ Phoenix於美國時間21日上午5:30報導，如果川普當選下任美國總統，可能會收回對台灣台積電的半導體補貼。

美國聯邦政府已承諾向台積電提供數十億美元，並將為鳳凰城帶來數千個高薪工作。如果川普選上總統，他可能會收回補貼（claw back the subsidies），從而使這些就業工作面臨風險。

今年4月，拜登政府承諾提供66億美元的贈款和高達50億美元的貸款，幫助台積電在鳳凰城建造3座晶片工廠。

川普在6月曾接受採訪時表示，「台灣奪走了我們的晶片業務 」，他認為台灣「非常富有」，美國「不應該給他們數十億美元來製造晶片」，川普的言論一度引發台積電股價的波動。川普抱怨說：「台灣沒有給我們任何東西」。

KJZZ報導稱，川普雖沒有明確承諾會收回補助，但之前他在《彭博商業周刊》的評論，令半導體投資者感到不安。而台灣官員不遺餘力地反駁川普的說法。台灣經濟部長郭智輝上個月表示，「台灣沒有竊取美國晶片產業；這是川普方面的誤解」。

台積電的製造工廠預計將在鳳凰城創造約6000個高薪工作崗位，以及數萬個臨時建築工作。公司宣稱其650億美元的承諾是亞利桑那州歷史上最大的外國投資。

KJZZ （91.5 FM） 是位於亞利桑那州鳳凰城的國家公共廣播電台成員電台，由李奧薩拉多學院 （Rio Salado College） 擁有，是一家屢獲殊榮、深受聽眾支持的公共廣播電台。

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