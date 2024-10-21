晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

南山產「68899」專屬短碼簡訊 防詐偽冒

2024/10/21 21:24

產險業首家，南山產「68899」專屬短碼簡訊防詐偽冒。（業者提供）產險業首家，南山產「68899」專屬短碼簡訊防詐偽冒。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕有鑑於數位詐騙、釣魚簡訊日益猖獗，為了降低民眾遭假冒簡訊詐騙的風險，金管會、數位部、國家通訊傳播委員會（NCC）與簡訊代發業者共同推動的「68」開頭的5碼商用短碼簡訊。南山產險今日宣布，推出「68899」專屬短碼，是產險業第一家。

南山產險指出，商用短碼簡訊的發訊號碼與私人手機十碼號碼不同，申請和發送都經層層把關，透過電信公司的系統，可有效攔阻境外的詐騙簡訊，具有唯一性和可辨識性，讓保戶可以輕易辨識並安心點擊簡訊中的連結，減少被詐騙的風險。

南山產險指出，考量詐騙集團除了利用手機簡訊之外，也利用安卓系統的「RCS」及iOS系統的「iMessage」即時通訊功能，透過Wi-Fi和行動數據竄改訊息以傳遞釣魚簡訊，民眾一旦點擊，就可能遭到植入惡意程式竊取認證碼，甚至被竊取個資與金融資訊，建議民眾關閉這些手機系統的即時通訊功能，防止接收釣魚簡訊，還可認明「68」開頭的五碼商用短碼簡訊。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財