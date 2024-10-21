南山產「68899」專屬短碼簡訊 防詐偽冒

產險業首家，南山產「68899」專屬短碼簡訊防詐偽冒。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕有鑑於數位詐騙、釣魚簡訊日益猖獗，為了降低民眾遭假冒簡訊詐騙的風險，金管會、數位部、國家通訊傳播委員會（NCC）與簡訊代發業者共同推動的「68」開頭的5碼商用短碼簡訊。南山產險今日宣布，推出「68899」專屬短碼，是產險業第一家。

南山產險指出，商用短碼簡訊的發訊號碼與私人手機十碼號碼不同，申請和發送都經層層把關，透過電信公司的系統，可有效攔阻境外的詐騙簡訊，具有唯一性和可辨識性，讓保戶可以輕易辨識並安心點擊簡訊中的連結，減少被詐騙的風險。

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南山產險指出，考量詐騙集團除了利用手機簡訊之外，也利用安卓系統的「RCS」及iOS系統的「iMessage」即時通訊功能，透過Wi-Fi和行動數據竄改訊息以傳遞釣魚簡訊，民眾一旦點擊，就可能遭到植入惡意程式竊取認證碼，甚至被竊取個資與金融資訊，建議民眾關閉這些手機系統的即時通訊功能，防止接收釣魚簡訊，還可認明「68」開頭的五碼商用短碼簡訊。

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