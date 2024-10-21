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蛋價跌跌不休 茂生：已出現雞農拋售養雞場

2024/10/21 21:11

茂生農經表示，雞蛋產地價格每斤已跌到21.5元。（資料照）茂生農經表示，雞蛋產地價格每斤已跌到21.5元。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕茂生農經今日召開法說會，法人關心近期蛋價對公司營運是否造成影響？茂生農經旗下負責蛋品事業的茂生食品副總吳尚穎指出，茂生主要供應洗選蛋，單價維持一定水準，但產地價格每斤已跌到21.5元，加上雞隻在養數量還在增加，雞價低於養雞成本，已有雞農拋售養雞場。

產地蛋價跌跌不休，為何外食的蛋價遲遲不降價？吳尚穎說，大家都知道末端物價漲上去，就不容易下跌，這要靠政府幫忙，如果可以全面推動洗選蛋，落實食安，當政府能控制國內蛋量時，不管是蛋荒或蛋量過剩都較容易解決，像現在蛋量過剩，也可以推動「班班有蛋吃」，馬上就能解決1/3過剩的雞蛋。

吳尚穎說，蛋跟牛奶是民眾每天都要吃的食物，卻是嫌惡產業，因此茂生這幾年都有評估在蛋品事業增加資本支出，評估自有養雞場興建方案，也都有在場勘，只是都不順利，現在若有雞農要拋售雞場，茂生會積極評估，目標明年收購兩家。

茂生農經目前營收比重中，飼料買賣占5成、豬雞飼養銷售占比11%、蛋品30%，吳尚穎說，目前茂生自有蛋雞契約廠所飼養的雞隻約55萬隻，月產量雞蛋1100萬顆，明年目標增加飼養12-15萬隻雞左右。

針對養豬事業，茂生農經董事長吳清德表示，近期豬隻不易飼養，導致豬價維持在高檔，茂生希望在3年內將飼養的豬隻增加至6萬頭，產值可達6億元，長期目標是豬隻年銷售金額達10-12億元。

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