台達電創辦人鄭崇華、聯華神通董事長苗豐強 榮獲第2屆李國鼎獎

台達電子創辦人鄭崇華（左）、聯華神通集團董事長苗豐強（右），榮獲第2屆李國鼎獎。（台達電、聯華神通提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕台達電子創辦人鄭崇華、聯華神通集團董事長苗豐強，榮獲第2屆李國鼎獎，根據兩間集團今日轉發的李國鼎科技發展基金會新聞稿，主辦方預計10月28日下午舉辦頒獎典禮。此次評審委員包括劉兆玄、王伯元、李世光、史欽泰、潘文炎、余範英、萬其超等7人，全體無異議通過推舉鄭崇華、苗豐強2人獲獎。

李國鼎科技發展基金會董事長王伯元在新聞稿指出，李國鼎獎的設立旨在傳揚李國鼎資政的時代精神，帶動台灣產業界以更高層次的合作大戰略，打造產業創新的出海口，不僅確保當前優勢，更持續推升台灣產業榮景，再造持續成長的契機。

請繼續往下閱讀...

本屆李國鼎獎得獎人之一，台達集團創辦人鄭崇華，關懷社會與地球環境，對環保節能相關的新技術及產品研發不遺餘力。自1971年創業以來，帶領台達為全球客戶提供高效率的電源與能源管理解決方案，秉持「環保、節能、愛地球」的經營使命。

面對全球暖化與氣候變遷的危機，鄭崇華創辦的台達電已提供高效率且可靠的節能整合方案與服務，以減輕全球暖化對人類生存的衝擊，為人類永續生存發展盡一份力量，在企業的經營成就與社會責任等方面，鄭都獲得產官學界極高的認同。

本屆李國鼎獎另一位得獎人，聯華神通集團董事長苗豐強，為國內第一位LSI設計工程師。1976年回國參加十大建設石化工業，也積極投入資訊產業，加入台灣第一家電腦公司神通電腦，引進英特爾微處理機、研發世界第一部中文商用終端機及中文簡捷輸入法，奠定國內開發軟硬體基礎。

苗也透過垂直與水平整合模式，引領集團跨足研發製造、3C通路、系統整合、石油化學、工業氣體與食品創新，跨領域在全球成長茁壯。曾銜命代表國家，出使ABAC國際盛會，並榮膺工總理事長，此次獲李國鼎獎榮銜，經評審團認為實至名歸。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法