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鴻海擴大墨西哥廠營運 將以CDMS進入當地市場

2024/10/21 20:13

鴻海近年持續強化旗下電動車事業，專注CDMS商業模式。（記者方韋傑攝）鴻海近年持續強化旗下電動車事業，專注CDMS商業模式。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）近年持續強化旗下電動車事業，並擴大墨西哥廠區的營運規模，已就近服務美系車廠，集團最新表示，未來將以CDMS（委託設計與製造服務）的經營模式進入當地市場，協助其他代工客戶朝電動車領域轉型升級。

鴻海參與本週在墨西哥城舉辦的首屆「Drive Forward高峰會」，此場會議由墨西哥汽車工業協會（Asociaci ón Mexicana de la Industria Automotriz，AMIA）主辦，匯聚汽車產業領袖、政府機構與相關投資者，共同探討創新如何驅動未來的發展。

鴻海回顧，集團自2004年跟著客戶進入墨西哥投資佈局，至今已有超過20年歷史，目前在墨國建立13個營運據點，擁有3萬名員工，生產的產品從桌機、筆電、電視機、伺服器，甚至到車用零組件等，是集團在海外重要的生產據點之一。

鴻海自2019年起，快速地在整車設計與開發、各式電子零組件技術方面的累積了許多的成果，未來將利用AI驅動的智慧製造平台和智慧電動車平台，目標與墨西哥汽車產業夥伴們緊密合作，攜手為全球車用市場創造更大的價值。

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