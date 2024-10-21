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董瑞斌當選銀行公會理事長 金管會主委彭金隆提6大期許

2024/10/21 19:57

金管會主委彭金隆期許銀行業致力於防詐、做好普惠金融。（銀行公會提供）金管會主委彭金隆期許銀行業致力於防詐、做好普惠金融。（銀行公會提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕銀行公會今日進行理、監事補選，並推舉兆豐金董事長董瑞斌為新任理事長，金管會主委彭金隆今日特地應邀出席，彭金隆提出對銀行業的6大期許，包括防詐、善盡不動產放款風險管理職責、做好普惠金融、持續強化資本韌性與風險管理能力、幫員工加薪分享獲利果實、共推亞洲資產管理中心。

彭金隆指出，在銀行業務推動上因為有銀行公會的協助與支持得以順利進行，謹代表金管會對銀行公會及銀行致最大的感謝之意，感謝所有銀行對社會的貢獻與投入。

彭金隆說，在強化銀行業的體質與金融韌性的部分，過去幾年繳出非常亮麗的成績單，在防制洗錢與反資恐、永續金融、強化資安及促進整個產業轉型上的努力，也有很好的成效，未來還要6大持續努力的方向。

1、在防詐部分，要從組織化、專業化、常態化及持續化四個面向做到全員阻詐，並給予第一線臨櫃阻詐同仁高度的支持與肯定。

2、善盡不動產放款風險管理職責，優先做好控管風險，且政策上優先提供資金給首購、自用及已核貸的部分，滿足民眾的需求，並持續優化、透明化資訊揭露，以穩定市場。

3、做好普惠金融及中小微企業之服務。臺灣是以中小企業為主的結構，未來推動數位轉型、綠色轉型及淨零轉型都需要金融機構的扶助，發揮以大帶小、以金融支持產業為目的。

4、持續強化資本的韌性及風險管理能力。銀行應在好時光時累積實力，對風險保持更高的警覺心。

5、希望銀行在能力範圍內將經營成果回饋社會，以加薪方式將獲利的成果與同仁分享，帶動整個社會，提高年輕人工作士氣，以及對國家的希望。

6、希望銀行在金管會推動亞洲資產管理中心過程中，能把握機會發展財富管理業務，向上提升金融市場。

彭金隆期許，銀行公會在前任理事長、代理理事長及未來新理事長帶領下，能夠讓銀行業更具發展，有更好的未來。

銀行公會此次共補選理事8位及監事2位，接續分別舉行第14屆第5次理事會議及第14屆第2次監事會議，補選四位常務理事，分別為兆豐金董事長董瑞斌、台灣金董事長凌忠嫄、土地銀行董事長何英明以玉山銀行董事長黃男州，並推舉新任理事長為董瑞斌。

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