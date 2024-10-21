晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

股匯雙漲！新台幣升9.8分、收31.985元 逾2周新高

2024/10/21 19:37

新台幣升值9.8分、收31.985元。（記者陳梅英攝）新台幣升值9.8分、收31.985元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股持續大漲、外資熱錢持續匯入下，新台幣兌美元匯率早盤一舉升破32元整數大關，最高升抵31.937元，勁揚1.46角，尾盤升幅略為收斂，最後收在31.985元、升值9.8分，匯價連4紅，且創2周新高，成交量21億美元。

台股在上週狂飆逾400點後，今日續漲55.26點，收在23542.53點，三大法人合計買超227.01億元，其中，外資買超211.16億元。

外資買超台股並持續匯入資金下，推升新台幣匯價再見31字頭，也連續多日蟬聯最強亞幣頭銜。

根據央行4點匯價資料，美元指數漲多後今日小幅回檔0.02%、日圓升值0.17%、台幣勁揚0.31%；韓元重貶0.49%、人民幣貶值0.15%、新幣貶0.05%，亞幣升貶不一，台幣升幅在亞幣中居冠。

匯銀主管表示，台幣上週延著季線整理，隨著外資熱錢匯入，短線翻多，惟後續仍須留意國際匯市走勢，台股漲勢能否持續以及外資動向。目前市場大致已消化聯準會11月降息幅度收斂至1碼以下的預期，後續將觀察美國公布的各項經濟數據，以及各大廠財報表現、聯準會官員談話、美國大選變數與中東局勢變化。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財