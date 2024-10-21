股匯雙漲！新台幣升9.8分、收31.985元 逾2周新高

新台幣升值9.8分、收31.985元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股持續大漲、外資熱錢持續匯入下，新台幣兌美元匯率早盤一舉升破32元整數大關，最高升抵31.937元，勁揚1.46角，尾盤升幅略為收斂，最後收在31.985元、升值9.8分，匯價連4紅，且創2周新高，成交量21億美元。

台股在上週狂飆逾400點後，今日續漲55.26點，收在23542.53點，三大法人合計買超227.01億元，其中，外資買超211.16億元。

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外資買超台股並持續匯入資金下，推升新台幣匯價再見31字頭，也連續多日蟬聯最強亞幣頭銜。

根據央行4點匯價資料，美元指數漲多後今日小幅回檔0.02%、日圓升值0.17%、台幣勁揚0.31%；韓元重貶0.49%、人民幣貶值0.15%、新幣貶0.05%，亞幣升貶不一，台幣升幅在亞幣中居冠。

匯銀主管表示，台幣上週延著季線整理，隨著外資熱錢匯入，短線翻多，惟後續仍須留意國際匯市走勢，台股漲勢能否持續以及外資動向。目前市場大致已消化聯準會11月降息幅度收斂至1碼以下的預期，後續將觀察美國公布的各項經濟數據，以及各大廠財報表現、聯準會官員談話、美國大選變數與中東局勢變化。

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