新任銀行公會理事長董瑞斌 籲銀行以集體力量防詐打詐

銀行公會推舉新任理事長為兆豐金董事長董瑞斌（左）與先前的代理理事長、合庫金控董事長林衍茂合照。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕銀行公會今日推舉出新任理事長為兆豐金董事長董瑞斌，他也指出，希望銀行公會能夠扮演一個讓各銀行互相觀摩學習的平台，同時也扮演政府與會員間溝通的橋樑，他並指出，防詐、打詐是我們心裡的痛，希望銀行之間能夠不藏私，用集體力量對抗專業詐騙集團。另外，他也提醒因應未來兩年即將面臨交屋潮高峰挑戰，銀行須提早規劃。

銀行公會今日舉行會員大會，進行補選理事，會後並由理事們共同推選出新任理事長董瑞斌。

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董瑞斌會後接受媒體採訪時提到防詐、阻詐在過去幾年來一直都是我們心裡很大的痛， 有些金融機構在臨櫃關懷做得非常好，有些是在數位防詐或流程上做得不錯。因為現在面臨的詐騙集團手法都相當專業也善用高科技，因此他也希望銀行之間可以用「集體力量」來與之對抗。希望大家不要藏私，做得好的業界之間可以開放讓大家觀摩，因為都是為客戶著想，不管怎麼樣，錢都是從銀行出去，若能在銀行端阻攔下來，對大家都是很大貢獻。

在不動產貸款部分，董瑞斌說，可能某些銀行來說不是大問題，但關鍵不是今年，而是如何因應明後年的交屋高峰期。因為有些銀行已經快要達到銀行法第72-2上限，必須提早規劃，比如多吸收存款，或是發債、增資等，希望能平穩度過未來兩年的交屋潮對不動產貸款帶來的挑戰。

另外，董瑞斌也回應金管會主委彭金隆為中、基層員工請命加薪的呼籲。

他說，台灣大概很難找到一個產業，最大與最小公司都賺錢，這對員工、股東來說當然是好事，其中，官股銀行大概都會比照軍公教加薪，雖然目前政府總預算還卡在立法院，不過已經民營化的官股銀行可以不須經過立法院預算編列程序直接加薪，只是公務人員還沒加薪，官股銀行就先加薪好像也說不過去，所以會等到軍公教加薪再一起宣布，但是會回溯至明年1月1日。

董瑞斌也提到當然每家銀行情況不一，以兆豐為例，明年原則上是比照軍公教、加薪3%，但是過去兩年都是基層加薪多一點、高層少一點，明年會是齊頭式全體一致加薪3%。

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