公共工程使用逃逸移工 勞動部：最高可處75萬元罰鍰

上週爆發公共工程使用逃逸移工，還發生工安意外造成移工死亡，勞動部表示，最高可處75萬元罰鍰。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台中中科二期擴建工程，日前發生工安事故造成移工死亡，進一步追查竟發現，該公共工程標案竟使用逃逸移工，勞動部勞動力發展署指出，該案使用非法移工將違反就業服務法，最高可處75萬元的罰鍰，此案經查承包商並非中科管理局，最中的懲處金額，仍由台中市府查處中。

中科擴建二期工程，上週發生工安意外，造成移工身故，且該移工還是逃逸移工，除了一名移工身故，另有2名移工在案發後再度逃逸。

請繼續往下閱讀...

發展署重申，目前除了營造業公共工程和民間重大投資興建工程，專案開放可聘移工外，也已開放一般營造業業者聘僱移工，營造業雇主若有用人需求，可提出核配申請，呼籲雇主聘僱外國人須依法申請許可，並在僱用前，應驗證外國人合法居留證及工作許可，避免觸法。

另外，勞動部提醒，若是外國留學生持勞動部核發的工作許可來應徵，雇主在聘僱前需同時檢查外僑居留證、學生證。若是聘僱新住民，須注意新住民配偶持有效居留證，就不須向勞動部申請工作許可，但雇主記得要查驗居留證、護照及依親戶籍資料等正本證件，並仔細核對相片及身分資料，如有疑慮可至內政部移民署網站查詢居留證的真偽。

若聘僱到假冒身分的非法外國人，違反就業服務法第44條或第57條第1項規定，雇主將面臨最高75萬元的罰鍰。

對於這起非法移工發生職災的案件，勞動部表示，已要求相關單位積極調查，也將請公共工程的主辦機關，督促承包商遵守合法僱用外國人及職業安全衛生法規。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法