金價飆新高！中國各大金飾店因「1原因」爆發倒店潮

黃金價格近日持續飆漲。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到美國大選，加上寬鬆貨幣政策影響，國際黃金價格持續走揚，今（21）日延續上一個交易日走勢，現貨黃金價格達到每盎司2754.01美元，再創歷史新高。不過，中國各大金飾店卻因為金價飆高，消費力大減，出現大規模倒閉潮。

根據中國媒體《齊魯晚報》報導，由於地緣政治不確定性升溫，促使中國投資者在避險情緒與全球市場不穩定的擔憂推動下，紛紛尋求黃金等避險資產。10月20日，中國知名金飾店周大福、老鳳祥、周生生、潮宏基等在官方公眾號指出，純金飾品金價均已突破每公克800元人民幣（約新台幣3512元）。其中，周大福、周六福純金首飾價格為每公克806元人民幣（約新台幣3539元）。

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報導指出，黃金價格一路飆升，但黃金珠寶消費卻不斷走弱，根據中國國家統計局的數據顯示，自今年4月以來，中國金銀珠寶零售總額與去年相比，已連續6個月負成長。整體來看，1至9月，金銀珠寶零售總額為2454億人民幣（約新台幣1.07兆元），年減3.1%。

中國各大金店卻因為金價飆高，消費力大減，出現大規模倒閉潮。（示意圖，彭博）

根據六福集團最新財報數據，該集團7月1日至9月30日整體零售額也出現下滑，門市也淨減76家。此外，周生生、周大福等多家以黃金飾品為主業的企業也遭遇同樣的問題。不少中國網友都說「金價漲不漲，我都買不起」，還有準新郎表示，今年年底準備購買結婚用的金飾，之前覺得每公克600元人民幣（約新台幣2634元）太貴，沒想到一下漲到了每公克800元人民幣。

儘管金價處於高檔，華爾街仍看好黃金後續表現，於邁阿密舉行的倫敦金銀市場協會（LBMA）年度大會上，專家預計，明年10月底金價可能達到每盎司2917美元。

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