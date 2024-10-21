傳Chanel中國大裁員 個別部門砍50％人力、暫停招聘

CHANEL計劃在中國進行裁員，以減輕精品市場急速收縮。（資料照，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國消費降級的情況越來越明顯，先前有報導指出歐洲精品品牌因中國豪客不再爆買，生意大幅下降，部份品牌市值更是大縮水五至七成。現在傳出法國精品巨擘香奈兒（CHANEL）計劃在中國進行裁員，以減輕精品市場急速收縮。

綜合中國媒體報導，CHANEL本次主要裁減行政、管理人員，部分部門裁員幅度達50％，並涉及前線員工，同時凍結中國招聘計劃。對此，CHANEL中國相關負責人回應表示，截至目前，內部並無收到相關資訊，並表示集團與上市公司不同，CHANEL一直都處於較穩定的狀態。

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CHANEL半年前發佈2023年業績時，集團財務長Philippe Blondiaux曾表示計劃在中國市場擴張門市，指CHANEL目前在中國市場的門市總數僅18間，遠低於同業40至50間的規模，甚至低於另一法國巨頭愛馬仕（HERMES）。不過，中國的精品市場在CHANEL公佈業績後，在二、三季加速衰退，或是令品牌考慮改變策略的原因。

中國消費降級的情況越來越明顯，歐洲奢侈品牌因中國豪客不再爆買，生意大幅下降。（資料照，彭博）

值得一提的是，目前中國高端消費市場的不樂觀情形明顯可見，精品巨頭都在積極尋找突破。業內分析師透露，儘管9月底內地股市大升，一度提振消費者信心，但多間精品巨頭股價在過去一週再度創下52週新低，如LVMH股價自高位已暴跌4成。

另有消息人士稱，CHANEL預計暫時擱置擴張門市計劃，但至少本季杭州與香港的時裝秀不會受到影響。

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