越南起飛！2025年經濟成長約7％ 人均GDP直逼5千美元

越南政府預期，明年經濟成長約6.5%至7%，人均GDP可達4900美元。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越南總理范明正（Pham Minh Chinh）表示，明年經濟成長約6.5%至7%，樂觀的話，經濟成長可達到7%-7.5%，人均GDP則約4900美元（約台幣15.6萬）。

綜合越媒報導，越南第三季經濟成長率為7.4%，預計2024年經濟成長率為7%，政府正努力在抑制通膨與經濟增勢之間保持平衡，目標是2025年通膨率平均控制在4.5%左右。

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越南總理范明正表示，到2025年越南經濟將實現6.5%至7%的成長，並力求經濟成長達到7%至7.5%，人均GDP可望達到4900美元，希望越南在全球經濟體的排名提升至第31名至第33名，較現在上升1至3名。

當前越南政府計畫是優先提振投資、出口和消費等傳統成長動力，同時扶植綠色和數位轉型以及半導體、人工智慧等新興產業等。范明正強調，將制定政策來促進電力產業發展，特別是再生能源和氫等新能源，「我們絕不能允許任何電力短缺」。

報導指出，儘管越南政府對經濟前景樂觀，宏觀經濟風險依然存在，特別是通膨、匯率波動等外在因素。企業持續面臨挑戰，2024年前9個月有16.38萬家企業倒閉，較去年同期成長21.5%。

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