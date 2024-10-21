台股累計今年漲幅逾3成 居全球第3高

根據統計，台股今年漲幅表現逾3成，在亞洲、歐洲或北美州股市，均無對手。（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股沒有對手、應居高思危？台灣加權指數今天（21日）上漲55.26點，收在2萬3542.53點；根據最新統計，台股今年以來累計漲幅高達31.30%，不但是「亞股之冠」，更超越歐洲、北美及非洲各國主要股市，台股僅落後南美洲的阿根廷、委內瑞拉，排名高居「全球漲幅第3」。

首先，台股多頭氣勢如虹，今日盤中大漲超過百點，但尾盤漲幅收斂，終場大盤指數上漲55.26點、漲幅0.24%；儘管今日台股漲幅並不大，但整體亞股「跌多於漲」，包括：中國上海綜合漲0.22%、日經225上漲0.11%、韓國今未開市、新加坡跌0.73%及香港恆生跌1.57%等，使得台股今天表現力道，排名亞股第一。

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「由於台積電法說報佳音， 有望激勵指數向上挑戰前高」台新投顧表示， 從基本面看，經濟數據持續轉佳，非電族群營運逐季脫底，後續觀察美國科技股財報及未來展望；籌碼面是外資買盤保守、投信持續買超，籌碼支撐盤勢趨穩。

在消息面，應關注地緣政治發展及美國11月總統大選；就評價面，台股本益比仍位於高檔，估值未明顯低估。

其次，若以今年以來表現，台股在今年5月之前，原本漲幅排名亞股亞軍，日經225為第一；不過，到了5月上旬出現520多頭行情，使得兩國股市的今年漲幅「黃金交叉」，也讓台股成功擠下日股，坐上「亞股漲幅冠軍」寶座。

「畢竟，台股有穩扎穩打的AI科技股當題材!」投顧分析師表示，相較於日本股市利多題材不足，今年以來，遇到幾波修正後，就欲振乏力、無法回到去年榮景漲勢；目前亞股今年漲幅第二是香港恆生20.30%，但距離台股仍有一大段，因此，環顧整體亞股，到年底前，台股應有望拿下亞洲冠軍。

不只亞股，國際股市最關鍵的美國四大指數，也全都不是台股的對手。根據統計，今年截至上週五（18日）為止，道瓊工業指數上漲14.82%、NASDAQ 指數上漲23.17%、S&P500指數上漲22.95%及費城半導體上漲24.74%，均落後給台股今年累計上漲31.30%。

若以全球表現來看，2024年主要股市今年截至10月18日為止，漲幅截前八強依序為阿根廷、委內瑞拉、台灣加權、費城半導體、NASDAQ、S&P 500、埃及、匈牙利等；台股漲幅目前排名全球第三，後勢仍有待觀察。

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