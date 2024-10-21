晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

1年搭機逾2次注意！未來擬收「頻繁飛行稅」 最高恐多付1萬7千

2024/10/21 18:12

歐洲正計畫徵收「頻繁飛行稅」。（示意圖，法新社）歐洲正計畫徵收「頻繁飛行稅」。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕機票費用裡，除了一般的票價以外，還包含燃油附加費、機場建設費、安檢費等費用，目前歐洲正計畫徵收「頻繁飛行稅」，讓頻繁搭機的客群負擔更重的稅金，希望藉此減少汙染，也能籌措綠色資金。

根據環保運動組織「Stay Grounded」官網指出，「Stay Grounded」、新經濟基金會（NEF）和其他機構共同發表最新報告顯示，民調發現，西歐有52%受訪者在1年內完全不搭飛機，只有11%的人每年飛行超過3次。以年收入超過10萬歐元（約新台幣338.9萬元）的家庭為例，有35%每年會搭乘3次或以上的來回航班，而年收入低於2萬歐元（約新台幣67.7萬元）的家庭，僅有5%每年會搭機3次或以上。

該報告提議，「頻繁飛行稅」未來將實施至歐洲經濟區（EEA）和英國出發的所有航班中，預計可使歐洲航空稅收入增加6倍，高達約640億歐元（約新台幣2.16兆元），相當於整個歐盟年度預算的30%，同時減少5分之1的碳排放量。

至於該如何計費，該報告認為，若1年中僅搭乘2次航班以內，不會被課徵「頻繁飛行稅」，但當搭乘中程航班需要多收取50歐元（約新台幣1694元）附加費；長途、商務艙、頭等艙則要多收取100歐元（約新台幣3389元）。

若1年中僅搭乘2次航班以內，不會被課徵「頻繁飛行稅」。（示意圖，法新社）若1年中僅搭乘2次航班以內，不會被課徵「頻繁飛行稅」。（示意圖，法新社）

從第3、4次搭乘開始，每張機票將加徵50歐元的「頻繁飛行稅」及其他附加費用；第5、6次搭乘，費用則提升至100歐元；第7、8次，稅額則再調升至200歐元（約新台幣6778元），此後每次搭乘稅額改為400歐元（約新台幣1萬3556元），不過若從巴黎飛往紐約的附加費則接近500歐元（約新台幣1萬6945元）。

有90個組織和47名學者簽署了一份公開聲明，表達對「頻繁飛行稅」的支持，包括綠色和平組織、國際行動救援組織（Action Aid International）、提倡稅收正義的組織「Taxmenow」等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財