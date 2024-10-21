1年搭機逾2次注意！未來擬收「頻繁飛行稅」 最高恐多付1萬7千

歐洲正計畫徵收「頻繁飛行稅」。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕機票費用裡，除了一般的票價以外，還包含燃油附加費、機場建設費、安檢費等費用，目前歐洲正計畫徵收「頻繁飛行稅」，讓頻繁搭機的客群負擔更重的稅金，希望藉此減少汙染，也能籌措綠色資金。

根據環保運動組織「Stay Grounded」官網指出，「Stay Grounded」、新經濟基金會（NEF）和其他機構共同發表最新報告顯示，民調發現，西歐有52%受訪者在1年內完全不搭飛機，只有11%的人每年飛行超過3次。以年收入超過10萬歐元（約新台幣338.9萬元）的家庭為例，有35%每年會搭乘3次或以上的來回航班，而年收入低於2萬歐元（約新台幣67.7萬元）的家庭，僅有5%每年會搭機3次或以上。

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該報告提議，「頻繁飛行稅」未來將實施至歐洲經濟區（EEA）和英國出發的所有航班中，預計可使歐洲航空稅收入增加6倍，高達約640億歐元（約新台幣2.16兆元），相當於整個歐盟年度預算的30%，同時減少5分之1的碳排放量。

至於該如何計費，該報告認為，若1年中僅搭乘2次航班以內，不會被課徵「頻繁飛行稅」，但當搭乘中程航班需要多收取50歐元（約新台幣1694元）附加費；長途、商務艙、頭等艙則要多收取100歐元（約新台幣3389元）。

若1年中僅搭乘2次航班以內，不會被課徵「頻繁飛行稅」。（示意圖，法新社）

從第3、4次搭乘開始，每張機票將加徵50歐元的「頻繁飛行稅」及其他附加費用；第5、6次搭乘，費用則提升至100歐元；第7、8次，稅額則再調升至200歐元（約新台幣6778元），此後每次搭乘稅額改為400歐元（約新台幣1萬3556元），不過若從巴黎飛往紐約的附加費則接近500歐元（約新台幣1萬6945元）。

有90個組織和47名學者簽署了一份公開聲明，表達對「頻繁飛行稅」的支持，包括綠色和平組織、國際行動救援組織（Action Aid International）、提倡稅收正義的組織「Taxmenow」等。

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