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十一促銷＋減產奏效！集邦：10月電視面板可望全面止跌

2024/10/21 17:29

集邦表示，10月電視面板可望全面止跌（記者陳梅英攝）集邦表示，10月電視面板可望全面止跌（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中國十一長假促銷結果優於預期，加上中國面板廠減產奏效，市調機構TrendForce今日指出，預期10月電視面板可望全面止跌，惟顯示器面板在步入市場需求淡季後，跌幅有擴大跡象，筆電面板報價也撐不住，IPS機種高價面板率先下跌0.1美元。

TrendForce研究副總范博毓指出，由於中國以舊換新政策的帶動，品牌加大促銷力道，十一假期電視銷量年增近20%，提振品牌信心，並在政策的幫助下，延續對面板的備貨。面板廠受惠於這一波以舊換新的政策發酵，加上十一假期執行減產操作的挹注下，整體電視面板價格可望在10月份全面止跌。

其中，大尺寸面板65吋與75吋是此波舊換新政策帶動下，最直接受惠的尺寸區間，需求明顯轉強，加上面板廠嚴控10.5代產出，維持供需平衡下，預估10月價格持平。

不過顯示器面板進入10月後，由於需求轉弱，價格也延續9月份的下跌趨勢，尤其第三季末起，部分面板廠開始積極與品牌客戶談定第四季的專案報價，對於第四季的面板價格也將帶來一定的壓力。

預期10月Open Cell面板的跌幅將擴大至0.3~0.4美元不等，主流尺寸的面板模組也將下跌0.2~0.3美元，跌幅持續擴大中。

在筆電部分，部分品牌客戶為了衝刺規模，稍微上修整體第四季對面板的需求，也支撐筆電面板出貨仍可維持在相對較穩定的水準。惟部分面板廠為了爭取客戶的訂單，近期針對面板價格的態度開始放軟，不排除會對後續整體市場價格走勢帶來影響。

TrendForce預期10月NB面板均價仍維持持平態勢，但IPS機種的高價區間率先反映下跌0.1美元。11月面板廠面臨客戶要求跌價的壓力將更加擴大，買賣雙方的價格攻防將更為激烈。

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