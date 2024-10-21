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iRent同站租還導入純電車TOYOTA bZ4X 每小時租金280元起

2024/10/21 17:21

和泰汽車旗下共享汽車品牌iRent，即日起於同站租還導入首輛純電車TOYOTA bZ4X，TOYOTA bZ4X租金專案價平日每小時280元起。（和泰提供）和泰汽車旗下共享汽車品牌iRent，即日起於同站租還導入首輛純電車TOYOTA bZ4X，TOYOTA bZ4X租金專案價平日每小時280元起。（和泰提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰（2207）汽車旗下共享汽車品牌iRent，即日起於同站租還導入首輛純電車TOYOTA bZ4X，TOYOTA bZ4X租金專案價平日每小時280元起，假日每小時380元起，會員只要透過iRent App就能預約bZ4X。

和泰汽車表示，iRent導入純電休旅TOYOTA bZ4X，起步快速且滑順，高效能的電池動力可提供626公里的純電續航里程，bZ4X亦是首輛配備最新的Toyota Safety Sense 3.0智動駕駛輔助系統。

包含智能安全警示、輔助剎車系統等，符合商務人士、接待貴賓、多人旅遊等用車需要，以及滿足民眾體驗電動車的需求。

TOYOTA bZ4X每小時租金原價500元，租金專案價每小時280元起，即日起至11月15日，平日租用bZ4X時數2小時（含）以上，週週加碼送汽車30分鐘折抵券1張。

不僅如此，11月底前租iRent（含汽機車）至全台任一縣市，即可於活動網頁中蒐集所在縣市紀念章，集滿指定數量就能兌換iRent時數或折抵券、挑戰成功紀念磁鐵。

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