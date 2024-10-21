中火增氣減煤又陷爭議 台電盼不要再重蹈覆轍

台中火力增氣減煤，又陷入爭議。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕中部環保團體今（21日）北上抗議中火（台中發電廠）燃煤機組「備役不退役」，台電回應，首部燃氣機組上線，隔年就會拆2部燃煤與1根煙囪，過去已與台中在先建後拆、先拆後建問題上爭議許久，讓台中脫煤、減煤的路徑晚了一年多，盼不要再次重蹈覆轍，支持台中加速脫離燃煤。

台電說明，中火的燃氣計畫重點在於支持國家穩定供電跟中部的減煤減空污計畫，經濟部與台電過去的承諾是，第一部燃氣機組2025年順利上線，台電願於2026年啟動拆除2部燃煤機組及1根煙囪。

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台電補充，自2019年起，台中電廠發電量已不足支應台中市用電量，推動新的燃氣機組，可兼顧台中用電及深化減煤，既有燃煤機組將轉為國安機組、備而不用。

根據台電規劃，第一期計畫，總計有2部燃氣機組，會拆2部燃煤機組，這是經濟部長王美花任內承諾的增一拆一；至於第二期規劃4部燃氣機組，自2031年起上線，整體來看，台中電廠既有的10部燃煤機組，最終會有4部除役拆除，6部轉為緊急備用，台電強調，緊備機組啟用條件是備轉容量率低於6%且全年有720小時上限等限制，平時不會隨意發電，僅應對國安、天災等緊急狀況，進一步保障供電安全。

台電補充，燃煤轉為燃氣後，預估全廠空污總排放量，與燃氣一期計畫完成後之情境比較，空污可再減排約41%，溫室氣體排放量也可減少約33%。

台電表示，台電理解環團對環評程序的關切，環評由環境部負責，環評初審前台電也於4月召開地方說明會，向地方民眾積極說明溝通，而環評審查會議皆已於會前公告於環境部公開網站，審查會當天也有環團代表到現場登記發言，並已透過網路視訊直播審查實況，持續確保民眾參與機會。

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