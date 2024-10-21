葉瑞斌請辭愛普獨董 改擔任山一投資法人董事代表

愛普*今日（21）公告獨立董事葉瑞斌辭任該公司獨立董事、審計委員會及薪酬委員會委員，改擔任法人董事山一投資有限公司法人董事代表人。（圖取自官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕愛普*（6531）今日（21）發佈重大訊息，公告獨立董事葉瑞斌辭任該公司獨立董事、審計委員會及薪酬委員會委員，改擔任法人董事山一投資有限公司法人董事代表人。

愛普*表示，葉瑞斌自2017年起擔任公司獨立董事至今，期間也擔任愛普*審計委員會委員、薪酬委員會委員，另自2021年8月起擔任此兩功能性委員會召集人。任職期間，葉瑞斌以獨立董事身分，對於公司發展策略、經營方針、公司治理等各方面，客觀提出諸多卓越前瞻的建議及提醒，讓公司受益良多，實屬功高望重。

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愛普*表示，近日愛普關聯企業積極邀請葉瑞斌出任營運職位，葉一直以來對於愛普集團的發展策略及企業文化深感認同，在幾經斟酌後，他決定參與關聯企業實質營運前，先行辭任愛普*的獨立董事。

不過，葉瑞斌仍將受愛普*法人董事山一投資公司的邀請，轉換身分出任其法人董事代表，以他的專業能力與豐富經歷，持續為愛普提供寶貴的建議，指導經營管理團隊，在未來產業的佈局提供專業指引。

葉瑞斌辭任獨立董事後，愛普*目前為三席獨立董事，包括劉容西、王瑄及孫又文，愛普*表示，三位獨董仍將持續秉持公司治理的精神，督導公司合規自律，協助公司能永續營運、進步成長；同時，為強化董事會結構，愛普*規劃在不久的未來，將盡快完成獨立董事的補選，以保障全體股東及利害關係人權益，推動公司長期的成功。

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