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中信金剉咧等！3大法人同步砍逾3萬張 股價下挫

2024/10/21 16:42

中信金剉咧等！3大法人同步砍逾3萬張，股價下挫（業者提供）中信金剉咧等！3大法人同步砍逾3萬張，股價下挫（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三大法人今（21日）買超台股227億元，除了自營商站在賣方，外資與投信皆站在買方，不過，中信金卻成為三大法人主要提款對象，今一口氣賣逾3萬張，投信也直接賣到第1大，在三大法人同步砍出下，股價開高收低，終場收36.1元，跌2.17%，成交量7.06萬張。

中信金繼9月24日三大法人同步站在賣方，週一再度遭三巨頭砍出，其中又以外資倒貨最兇，從上週五大買2.78萬張，反手轉砍出2.96萬張，而投信則連2賣，今再賣超1935張，至於自營商則小賣331張，累計三大法人週一賣超3萬2886張。

投信週一賣超前10大個股，依序為中信金（2891）1934張、華航（2610）1640張、日月光投控（3711）1588張、台積電（2330）1241張、華通（2313）1172張、統一證（2855）1139張、大亞（1609）970張、潤泰新（9945）929張、遠東新（1402）713張、長虹（5534）617張。

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