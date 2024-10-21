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AI新創公司Perplexity洽談增資 市值飆至80億美元

2024/10/21 17:25

Perplexity已開始洽談增資事宜。（資料照，路透）Perplexity已開始洽談增資事宜。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）新創企業正紛紛搶搭OpenAI近來大規模增資的順風車。《華爾街日報》報導，AI搜尋公司Perplexity已開始洽談增資事宜，希望在最新一輪的增資計畫中，以80億美元（約新台幣2525.6億元）以上市值，籌集約5億美元（約新台幣157.8億元）資金。

Perplexity成立僅兩年，卻已經在短時間內完成了三輪大規模的增資。據報導，其市值在2023年1月時僅為5.2億美元（約新台幣164.1億元），到了4月已增至10億美元（約新台幣315億元），而到今年夏季更是躍升30億美元（約新台幣947億元）。

Perplexity成立僅兩年，已完成三輪大規模的增資案。（資料照，路透）Perplexity成立僅兩年，已完成三輪大規模的增資案。（資料照，路透）

據《華爾街日報》引述知情人士透露，Perplexity希望在新一輪增資中籌集約5億美元，不過資金能否到位仍將有變數。

Perplexity的增資計畫正值OpenAI甫完成66億美元（約新台幣2083.6億元）的資金籌集數週之後，這一輪籌資使OpenAI的市值達到1570億美元（約新台幣4.95兆元），是矽谷史上最大規模的增資計畫之一。外媒認為，Perplexity這一舉動似乎試圖搭上OpenAI增資的順風車。

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