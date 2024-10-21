國內碳權平台正式啟動 林修銘揭5大特色

國內減量額度（碳權）交易平台今日舉辦啟動典禮。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕國內減量額度（碳權）交易平台今日舉辦啟動典禮。證交所、碳交所董事長林修銘表示，自去年8月起，碳交所逐步完成國際、國內碳權交易制度，國內交易平台可讓多元產業共創減碳量能、以經濟誘因加速產業淨零等五大特色，為我國企業建立安全、具效率的交易平台，力推台灣減碳。

林修銘於致詞時說明，碳交所自去年8月依據「氣候變遷因應法」成立以來，致力於推動3大重要業務，包括碳諮詢及教育訓練、國際碳權交易及國內減量額度交易。截至目前，碳交所已辦理30場以上碳盤查、碳足跡及碳中和等國際標準課程，並發出超過1000張國際證照。

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碳交所推動國際碳權交易艱辛，目前成果堪稱豐碩，林修銘說，碳交所在去年12月底啟動國際碳權交易平台，並積極引進9種多元類型的國際碳權，以滿足企業因應國際供應鏈減碳，並落實自身碳中和的需求。

今日國內碳權交易平台正式啟動，林修銘也分享其5大特色：

１、多元產業共創減碳量能：目前已有6項可進行交易的專案，橫跨農業、石化業、鋼鐵業、客運業、服務業等多元產業，象徵全體產業共同努力攜手減碳。

２、經濟誘因加速產業淨零：交易平台不僅能幫助企業交易媒合，更能創造企業減碳經濟誘因，激勵更多產業加入減碳行列。

３、指定平台確保交易安全：未來從環境部取得減量額度的賣方，及具有環評增量抵換、扣除碳費需求的買方，將經由環境部唯一指定的平台進行交易，可充分保證雙方交易安全。

４、交易機制強化接軌國際：此平台的交割結算機制除具有我國自身特色外，更參考現行碳交所國際碳權交易平台相關制度，期能發揮最大效益，加速接軌國際。

５、公開透明健全市場發展：上架的專案資訊舉凡名稱、數量、單價、監測期間等皆完整揭露於此平台，提供買賣雙方充分決策資訊，以健全公開透明的碳交易市場。

林修銘強調，交易平台由碳交所負責運營，為強化交易效能及確保資訊安全，特別請證交所協助業務規劃及系統設計，並委請國內最大電信公司中華電信辦理平台開發及資安規劃，期能為我國企業建立兼具安全、效率的交易平台。

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